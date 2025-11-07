Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da trafik yüzde 85'i gördü

        İstanbul'da trafik yüzde 85'i gördü

        İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu köprülerde ve ana arterlerde yüzde 85'i gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 18:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yüzde 85'i gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da Boğaziçi çevresi, sahil yolları ve merkezî geçiş hatlarında sürücüler zaman zaman uzun süreli beklemelerle karşılaşıyor.

        İSTANBUL'DA TRAFİĞİN SON DURUMU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

        Akşam saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlayan köprülerde trafik adeta kilitlendi. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde araç yoğunluğu, bağlantı yollarına da taşarak Zincirlikuyu, Levent, Ümraniye ve Ataşehir güzergâhlarında etkisini gösteriyor.

        Sahil Yolu, E-5 ve TEM bağlantı noktalarında ise trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görülüyor. Özellikle Bakırköy–Zeytinburnu hattı ile Kadıköy–Maltepe yönünde akışın oldukça yavaş olduğu bildiriliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) verilerine göre, kent içi ortalama hız düşmüş durumda. Şehir merkezine yakın ilçelerde yoğunluk oranı “orta” ile “yüksek” arasında değişiyor. Sürücüler, alternatif güzergâh arayışına girerken yan yollarda da kısa süreli tıkanmalar yaşanıyor.

        Buna karşın, çevre yollarında trafik nispeten akıcı. Kuzey Marmara Otoyolu ve bazı bağlantı yollarında araçlar düşük hızda da olsa kesintisiz ilerleyebiliyor.

        Yetkililer, vatandaşları toplu taşımayı tercih etmeye ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça özel araçla yola çıkmamaya çağırıyor. Ayrıca, yağışlı havaların yaklaşmasıyla birlikte trafiğin ilerleyen günlerde daha da ağırlaşabileceği uyarısı yapıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?