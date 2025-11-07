İstanbul'da trafik yüzde 85'i gördü

İstanbul'da Boğaziçi çevresi, sahil yolları ve merkezî geçiş hatlarında sürücüler zaman zaman uzun süreli beklemelerle karşılaşıyor.

Akşam saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlayan köprülerde trafik adeta kilitlendi. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde araç yoğunluğu, bağlantı yollarına da taşarak Zincirlikuyu, Levent, Ümraniye ve Ataşehir güzergâhlarında etkisini gösteriyor.

Sahil Yolu, E-5 ve TEM bağlantı noktalarında ise trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görülüyor. Özellikle Bakırköy–Zeytinburnu hattı ile Kadıköy–Maltepe yönünde akışın oldukça yavaş olduğu bildiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) verilerine göre, kent içi ortalama hız düşmüş durumda. Şehir merkezine yakın ilçelerde yoğunluk oranı “orta” ile “yüksek” arasında değişiyor. Sürücüler, alternatif güzergâh arayışına girerken yan yollarda da kısa süreli tıkanmalar yaşanıyor.

Buna karşın, çevre yollarında trafik nispeten akıcı. Kuzey Marmara Otoyolu ve bazı bağlantı yollarında araçlar düşük hızda da olsa kesintisiz ilerleyebiliyor.

Yetkililer, vatandaşları toplu taşımayı tercih etmeye ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça özel araçla yola çıkmamaya çağırıyor. Ayrıca, yağışlı havaların yaklaşmasıyla birlikte trafiğin ilerleyen günlerde daha da ağırlaşabileceği uyarısı yapıldı.

