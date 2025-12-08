Habertürk
        İstanbul'da "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" başladı

        İstanbul'da "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" başladı

        'Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

        Giriş: 08.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:40
        İstanbul'da Türkiye-Macaristan toplantısı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" başladı.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İstanbul'daki toplantıda, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yer alıyor.

        Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı'na Macaristan tarafından ise Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro ve Milli Ekonomi Bakanlığında Savunma Sanayisinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richard Szabados katılıyor.

