İstanbul'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye 17 bin 400 lira ceza

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmalar dahilinde kurumlarına gelen bir ihbarın ardından harekete geçildiği belirtildi.

Söz konusu ihbarla ilgili İstanbul Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Bern Sözleşmesi ile "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) kapsamında bir adreste arama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramada 2 adet Savanna Monitör, 5 adet Cüce Monitör (varan),2 Varanüs Glauerti, 5 büyük 5 küçük toplam 10 Pacman Kurbağası, 2 adet Crested Gecko, 5 adet Terribilis Kurbağası (sarı- yeşil ),2 adet Taç gecko, 8 adet Yavru Taç Gecko, 2 adet Amazon Süt Kurbağası, 3 adet Tinçtorius Kurbağası, 1 adet Yeşil Ağaç Gekosu olduğu tespit edilmiş olup, el konulmuştur.

Konuyla ilgili şahsa CİTES ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına alınan Av ve Yaban Hayvanlarını bulundurma kapsamında el konulan canlılar için 18/1 maddesine istinaden "evraksız canlı bulundurmadan" 8 bin 700 lira ve 19/1 maddesinde üretime istinaden 8 bin 700 lira olmak üzere toplamda 17 bin 400 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada yine İstanbul Kaçakçılık İstihbarat Şube Müdürlüğünce 5607 Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten ilgili şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtilerek, el konulan hayvanların, protokolü bulunan hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecekleri anlatıldı.

Açıklamada, Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmaların devam edeceğine vurgu yapıldı.