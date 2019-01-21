'İstanbul'da yaşamak için 5 nedenden biri'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times ve The Telegraph’ın da bulunduğu İngiltere’den Çin’e, ABD’den Avusturya’ya dünyanın önde gelen yayınları tarafından 2019’da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösteriliyor.

Ünlü iş ve ekonomi gazetesi Financial Times, 21 Ocak tarihli sayısında yer alan, 'İstanbul’da yaşamak için beş neden' başlıklı bir habere yer verdi. Haberde İstanbul’un bir çağdaş sanat merkezi olması bu nedenlerin başında gösterilirken, eylül ayında Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud’un küratörlüğünde, Yedinci Kıta başlığı ile Türkiye ve dünyadan pek çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali’nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Nicolas Bourriau

İstanbul’da “hızla gelişen parlak bir güncel sanat sahnesi” olduğuna yer verilen haberde şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern’in Boğaz kenarındaki mekânının ünlü mimar Renzo Piano tarafından milyonlarca dolarlık bir projeyle yenilendiği ve 2021’de yeniden açılana kadar sanatseverlerin müzenin koleksiyon ve sergilerini Beyoğlu’ndaki geçici mekânına görebilecekleri de söyledi.

İngiltere’nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Telegraph’ın ünlü sanat eleştirmeni Louisa Buck tarafından kaleme alınan “2019’da mutlaka görülmesi gereken sanat etkinlikleri” başlıklı haberde ise 16. İstanbul Bienali, Venedik ve Sharjah bienalleriyle birlikte yer aldı. Haberde “prestijli bir şekilde devam eden” bienalin, İstanbul’un doğu ile batı arasındaki kültürel ve coğrafi bir kavşak olarak üstlendiği geleneksel rolünden faydalanacağı belirtildi.



Londra ve New York merkezli önemli sanat gazetelerinden The Art Newspaper da İstanbul Bienali’ni kaçırılmaması gereken sanat etkinlikleri arasında gösterdi. Gazetenin kıdemli editörlerinden Gareth Harris’in 20 Aralık 2018 tarihli seçkisinde 16. İstanbul Bienali’nin Antroposen çağından esinleneceği vurgulandı.

“İstanbul’u gezmek için en iyi zaman bienal zamanı”

İstanbul Bienali, 30 yılını özel bir projeyle kutluyor. 1987’den bu yana düzenlenen her bienalden birer sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı eserlerin sınırlı sayıda üretilen baskıları özel bir sette bir araya getiriliyor.

Londra merkezli çok okunan kültür ve seyahat sitelerinden The Culture Trip’in yayımladığı “2019 sanat ve tasarım destinasyonları” listesinde ise Cape Town, Doha, Venedik ve Nantes şehirleriyle birlikte İstanbul da yer aldı. 28 Aralık 2018 tarihli haberde şehri seyahat etmek için en iyi zamanın İstanbul Bienali’nin gerçekleştiği tarihler olduğu belirtildi.

Hindistan’ın çok okunan ekonomi gazetelerinden Mint’in web sitesi Live Mint de 2019 kültür takviminde 16. İstanbul Bienali’ne “Antroposen çağında yaşamı düşünmek için doğu ile batının birleştiği şehirden daha iyi bir yer neresi olabilir ki?” yorumuyla birlikte yer verdi.