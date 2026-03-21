İstanbul'da yoğun trafik!

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, yağışın da etkisiyle İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

AA'da yer alan habere göre megakentte trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda her iki istikamette de Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Yenibosna'ya kadar uzanıyor.

Edirne istikametinde Merter ve Cevizlibağ'da yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü'nün girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda, İSTOÇ'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik akışı ağır ilerlerken Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Kadıköy'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Pendik'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün istikametinde Ataşehir'den itibaren araç yoğunluğu görülüyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade-Çekmeköy arasında araçlar ağır ilerliyor. Kentin her iki yakasında da sahil yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan toplu taşıma kullanan yolcular da, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.