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Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal etmek üzere yasa dışı yollarla İstanbul'a hap getiren H.İ.Ç. ve M.K yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; Esenyurt İlçesinde 2 şüphelinin yasa dışı yollarda temin ettikleri çok sayıda ilacı, çeşitli yollarla ilçeye getirdikleri ve söz konusu ilaçların etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal edecekleri bilgisine ulaştı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve fiziki takiple, başta "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" ile "Terör örgütü propagandası yapmaktan" çok sayıda suç kayıtlarının bulunan H.İ.Ç. ve M.K isimli şüphelilerin Esenyurt'ta bulunan iki ayrı adresi kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ikamet ettiği bölge ve kullandıkları geçiş güzergâhlarını tutan jandarma ekipleri, şüphelilerin değişik zamanlarda, kullandıkları adreslere, araçlarından indirdikleri çok sayıda koliyi taşıdıklarını belirledi.

METAMFETAMİN YAPIMINDA KULLANACAKLARDI

Jandarmanın eş zamanlı operasyonlarında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin halkın sağlığı için kullanılacak ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeyi bir takım kimyasallarla ayrıştırarak uyuşturucu madde (metamfetamin) üretecekleri ortaya çıktı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalanan (H.İ.Ç) ve (M.K) çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.