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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var | Son dakika haberleri

        İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

        İstanbul Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Feci olayda 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:26
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        İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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        Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt - Avcılar Haramidere Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyon iddiaya göre frenindeki arıza nedeniyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önünde seyir halinde olan diğer araçlara çarptı.

        ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

        Sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kamyonda sıkışan şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 otomobil, 2 hafif ticari araç, 1 kamyon ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        "FRENİNİN PATLADIĞINI SÖYLÜYORLAR"

        Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İbrahim Sevilmiş, "Sağ şeritte bekliyorduk, trafik duruyordu zaten. Arkadan sesler duydum, dikiz aynasına baktım, kamyon vura vura geliyor. Kendimi kurtarmak için sola attım ama bana da arkadan vurdu. Bütün arabalara vuran bu araba, freninin patladığını söylüyorlar. 6-7 araç var burada." diye konuştu.

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