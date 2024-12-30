İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt - Avcılar Haramidere Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyon iddiaya göre frenindeki arıza nedeniyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önünde seyir halinde olan diğer araçlara çarptı.

ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI Sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kamyonda sıkışan şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 otomobil, 2 hafif ticari araç, 1 kamyon ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.