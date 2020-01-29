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İstanbul'daki hastaneden Coronavirüs açıklaması geldi

Sosyal medyada İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Coronavirüs olduğu ve yeşil alanın kapatıldığına dair görüntülerin çıkmıştı. Hastane başhekim yardımcısı şüpheli hastaya test yapılırken tedbir amaçlı tabelanın asıldığını ve daha sonra kaldırıldığını açıkladı

İstanbul
HABERTURK.COM

Çin'den dünyaya yayılan tehlikeli hastalık Koronavirüs'ün İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rastlandığı iddia edimiş ve sosyal medyada bir görüntü paylaşılmıştı. 

ŞÜPHELİ HASTAYA TEST YAPILIRKEN ASILMIŞ

"ŞÜPHELİ HASTADA CORONA TESPİT EDİLMEMİŞ"

FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, şüpheli hastanın tetkik ve testleri esnasında bir hastane görevlisinin tabelayı yetkililere danışmadan tedbir amaçlı astığını söyledi. Hastane yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet bir hasta var. Fakat kesin teşhis yok. Şüpheli olduğu için tedbir almışlar. Fakat şüpheli hastada Corona tespit edilmemiş". 

KÜÇÜK ÇAPLI BİR KARANTİNA UYGULANIYOR

Aynı yetkili, hastaneye başvuran hastanın uzak doğu kökenli olması nedeniyle  tükürük testiyle birlikte kan testi yapıldığını ve bu süre zarfında küçük çaplı bir karantina uygulandığını belirtti. 

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