Tüyler ürperten ifadeler

9 yaşındaki kız kardeşine bile acımadı! Niye öldürdün sorusuna...

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. Dün saat 17.15 sıralarında polise ihbar geldi. Eve çilingirle giren polis 4 kişinin cesediyle karşılaştı.

Kadir Açıkalın (42),Kader Aydın (42),Serkan Aydın (26) silahla, 9 yaşındaki Nazlıcan Açıkalın ise boğazı kesilerek öldürülmüştü. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede cinayetleri Veysel Aydın’ın işlediğini tespit etti. Veysel Aydın, annesini, ağabeyini, kız kardeşini ve üvey babasını öldürmüştü.

CİNAYET PERŞEMBE GÜNÜ İŞLENDİ

Çalışma yapan polis, zanlının olaydan sonra üvey babasına ait aracı alıp kaçtığını tespit etti. Kamera görüntülerinden aracın Kocaeli’nin Darıca ilçesine kaçtığını tespit etti. Cesetlerin ortaya çıkmasından 2 saat sonra şüpheli yakalandı. Dün yakalanan zanlı polise cinayetleri Perşembe günü işlediğini itiraf etti.

KREDİ TARTIŞMASI

Katil zanlısı sorgulanmak İstanbul üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayda kullanılan silah ve bıçak ele geçirildi. Zanlı polise cinayetlerin ayrıntılarını tek tek anlattı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, Veysel Aydın, özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Bir süre önce bankadan 20 bin lira kredi çekti. Bir kaç krediyi ödemeyince eve icra geldi. Ve bu icra olayı sık sık tartışmalara neden oldu. Veysel ifadesinde silah alarak ailesini katletmeye karar verdi.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADELER

Ortaya çıkan ayrıntılara göre Perşembe günü öğle saatlerinde evde bulunan ağabeyi Serkan Aydın’ı odasında silahla kafasına ateş etti. O sırada mutfakta olan annesi Kader Aydın odaya geldiğinde onu da öldürdü. Katil zanlısı bu iki cinayetin ardından üvey babasını beklemeye başladı. Akşam saatlerinde işten dönen babasını da kafasına silahla sıkarak öldürdü. Aileden geriye bir tek 9 yaşındaki Nazlıcan adlı kız kardeşi kalmıştı.

KÜÇÜK KIZI NEDEN ÖLDÜRDÜN?

Aydın, okuldan dönen Nazlıcan’ı da bekledi. Akşam saat 20:00 sıralarında eve gelen kız kardeşini boğazını bıçakla keserek öldürdü. ‘Küçük kızı neden öldürdün’ sorusuna zanlı ‘Ortada kalmasın diye öldürdüm. Cesetler kokmasın diye üzerlerine şampuan döktüm’ dedi.

‘HERKESİ ÖLDÜRDÜM’

Olaydan sonra evden dışarı çıkan zanlı, üvey babasının aracını aldığını söyledi. Evde üstünü değiştirdiğini de söyleyen katil zanlısı "Aracı alıp çıktım. Bir gün sonra babamı aradım babama ‘Hepsini öldürdüm’ dedim. O gün beni ağabeyimin bir arkadaşı da aradı ‘Serkan’a ulaşamıyoruz ‘ dedi, ben de ‘onları öldürdüm’ dedi’ dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye gönderildi.