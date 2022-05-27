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Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi olan yerler nereler? 27 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ duyuruları sorgulama
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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Mayıs AYEDAŞ- BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi duyuruları gündemde. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. İstanbullular İstanbul AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranını araştırıyor. İşte 27 Mayıs AYEDAŞ - BEDAŞ arıza duyuruları ile elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler nereler? 27 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ duyuruları sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Soruları araştırılıyor. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyurular ile açıklandı. İşte 27 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ve irtibat numarası...

AYEDAŞ VE BEDAŞ İRTİBAT NUMARASI

İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

27 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

27 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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