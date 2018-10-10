İstanbul'un da listede olduğu dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir
10.10.2018 - 12:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu, dünyada en çok dolar milyarderinin olduğu 20 şehri açıkladı. İstanbul, 8 yeni milyarder çıkardığı 2017 verilerine göre ilk 20 içerisinde yer aldı
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Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu açıklandı.
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Hong Kong, 21 yeni dolar milyarderi üyesiyle en hızlı milyarder üreten şehir oldu.
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90 yaşındaki iş adamı Li Ka-shing, 37,7 milyar dolarlık toplam servetiyle şehrin en zengini olurken, dünyanın da en zengin 23. kişisi.
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Wealth X'in raporu, dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu ortaya koydu.
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Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış sonucu 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı.
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2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı - ki bu rakam, Almanya ve Japonya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha fazla.
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Peki en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler hangisi? İşte İstanbul'un da yer aldığı ilk 20 şehrin sıralaması.
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1 - NEW YORK (ABD)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 103
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +1
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2 - HONG KONG
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 93
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +21
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3 - SAN FRANCISCO (ABD)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 74
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +14
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4 - MOSKOVA (RUSYA)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 69
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: -2
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5- LONDRA (İNGİLTERE)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 62
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: 0
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6 - PEKİN (ÇİN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 57
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +19
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7 - SİNGAPUR
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 44
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +7
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8 - DUBAI (BAE)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 40
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +3
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9 MUMBAI (HİNDİSTAN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 39
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +10
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10 - SHENZEN (ÇİN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 39
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +16
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11 - LOS ANGELES (ABD)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 38
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +6
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12 - İSTANBUL (TÜRKİYE)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 36
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +8
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13 - SAO PAULO (BREZİLYA)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 33
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +4
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14 - HANGZHOU (ÇİN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 32
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +11
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15 - TOKYO (JAPONYA)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 30
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +8
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16 - PARİS (FRANSA)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 29
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: 0
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17 - RİYAD (SUUDİ ARABİSTAN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 26
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +2
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18 - CİDDE (SUUDİ ARABİSTAN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 23
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +1
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19 - ŞANGHAY (ÇİN)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 23
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +3
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20 - MEXICO CITY (MEKSİKA)
Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 21
Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +2
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Kentlerde milyarderlerin sayısında yaşanan artış, sosyal eşitsizlikler alanında çalışan ekonomistleri de ikiye böldü:
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Ultra zenginlere yönelik vergi ve mevzuat düzenlemelerinin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Oxfam sivil toplum kuruluşunun da aralarında olduğu bir grup, gelir uçurumunun ahlaki soru işaretlerine neden olduğunu söylüyor.
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Bazıları ise, milyarderlerin en azından bir bölümünün kent halkı için olumlu yönde bir değişim yarattığını savunuyor.
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Amerikan Forbes dergisi, günümüzde milyarderlerin 72 ülkeye dağıldığını aktarıyor. Çin, Hindistan ve Hong Kong iki haneli büyüme kaydederken Asya'daki "milyarderler klübü" de 784 kişiye çıktı.
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Asya bölgesinin milyarder nüfusu tarihte ilk kez Kuzey Amerika bölgesini (724 kişi) aşmış oldu. Öte yandan Pekin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 2016 yılında Çin topraklarında toplam servetin üçte biri nüfusun yüzde 1'ini oluşturan en zengin kesimin elindeydi.
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Bölgenin yüzde 25'lik en yoksul kesimi ise, toplam servetin sadece yüzde 1'ine sahip olabildi.
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McKinsey danışmanlık şirketinin tahminlerine göre, 2025 yılına kadar gelişmekte olan piyasaların yüzde 45'i Fortune'un 500 şirket sıralamasından olacak, yüzde 50'si de dünyanın en zenginlerinden oluşacak.
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Günümüzde Afrika ülkelerinde yaşayan milyarderlerin sayısı 44 kişi, toplam servetin tahmini net değeri ise 93 milyar dolar.
Tüm bu milyarderlerin Afrika kıtasında bir ülke oluşturduğunu varsayalım: Bu ülke, Afrika'nın 54 ülkesi içindeki en büyük ekonomiye sahip olurdu. Kişi başına düşen gelir de "yalnızca" 2 milyar 110 milyon dolar olurdu.
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