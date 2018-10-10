İstanbul'un da listede olduğu dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir

10.10.2018 - 12:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu, dünyada en çok dolar milyarderinin olduğu 20 şehri açıkladı. İstanbul, 8 yeni milyarder çıkardığı 2017 verilerine göre ilk 20 içerisinde yer aldı

  • 1 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu açıklandı. 

  • 2 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    Hong Kong, 21 yeni dolar milyarderi üyesiyle en hızlı milyarder üreten şehir oldu. 

  • 3 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    90 yaşındaki iş adamı Li Ka-shing, 37,7 milyar dolarlık toplam servetiyle şehrin en zengini olurken, dünyanın da en zengin 23. kişisi.

  • 4 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    Wealth X'in raporu, dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu ortaya koydu. 

     

     

  • 5 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış sonucu 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı.

  • 6 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı - ki bu rakam, Almanya ve Japonya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha fazla.

  • 7 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    Peki en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler hangisi? İşte İstanbul'un da yer aldığı ilk 20 şehrin sıralaması.

  • 8 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    1 - NEW YORK (ABD)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 103

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +1

  • 9 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
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    2 - HONG KONG

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 93

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +21

  • 10 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    10 | 35

    3 - SAN FRANCISCO (ABD)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 74

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +14

  • 11 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    11 | 35

    4 - MOSKOVA (RUSYA)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 69

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: -2

  • 12 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    12 | 35

    5- LONDRA (İNGİLTERE)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 62

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: 0

  • 13 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    13 | 35

    6 - PEKİN (ÇİN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 57

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +19

  • 14 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    14 | 35

    7 - SİNGAPUR

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 44

     

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +7

     

  • 15 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    15 | 35

    8 - DUBAI (BAE)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 40

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +3

  • 16 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    16 | 35

    9 MUMBAI (HİNDİSTAN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 39

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +10

  • 17 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    17 | 35

    10 - SHENZEN (ÇİN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 39

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +16

  • 18 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    18 | 35

    11 - LOS ANGELES (ABD)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 38

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +6

  • 19 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    19 | 35

    12 - İSTANBUL (TÜRKİYE)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 36

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +8

  • 20 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    20 | 35

    13 - SAO PAULO (BREZİLYA)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 33

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +4

  • 21 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    21 | 35

    14 - HANGZHOU (ÇİN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 32

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +11

  • 22 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    22 | 35

    15 - TOKYO (JAPONYA)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 30

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +8

  • 23 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    23 | 35

    16 - PARİS (FRANSA)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 29

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: 0

  • 24 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    24 | 35

    17 - RİYAD (SUUDİ ARABİSTAN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 26

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +2

  • 25 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    25 | 35

    18 - CİDDE (SUUDİ ARABİSTAN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 23

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +1

  • 26 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    26 | 35

    19 - ŞANGHAY (ÇİN)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 23

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +3

  • 27 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    27 | 35

    20 - MEXICO CITY (MEKSİKA)

    Toplam Dolar Milyarderi Sayısı: 21

    Bir Önceki Seneye Göre Değişim: +2

  • 28 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    28 | 35

    Kentlerde milyarderlerin sayısında yaşanan artış, sosyal eşitsizlikler alanında çalışan ekonomistleri de ikiye böldü:

     

     

     

  • 29 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    29 | 35

    Ultra zenginlere yönelik vergi ve mevzuat düzenlemelerinin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Oxfam sivil toplum kuruluşunun da aralarında olduğu bir grup, gelir uçurumunun ahlaki soru işaretlerine neden olduğunu söylüyor.

     

     

     

  • 30 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    30 | 35

    Bazıları ise, milyarderlerin en azından bir bölümünün kent halkı için olumlu yönde bir değişim yarattığını savunuyor.

  • 31 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    31 | 35

    Amerikan Forbes dergisi, günümüzde milyarderlerin 72 ülkeye dağıldığını aktarıyor. Çin, Hindistan ve Hong Kong iki haneli büyüme kaydederken Asya'daki "milyarderler klübü" de 784 kişiye çıktı.

  • 32 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    32 | 35

    Asya bölgesinin milyarder nüfusu tarihte ilk kez Kuzey Amerika bölgesini (724 kişi) aşmış oldu. Öte yandan Pekin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 2016 yılında Çin topraklarında toplam servetin üçte biri nüfusun yüzde 1'ini oluşturan en zengin kesimin elindeydi.

     

     

  • 33 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    33 | 35

    Bölgenin yüzde 25'lik en yoksul kesimi ise, toplam servetin sadece yüzde 1'ine sahip olabildi.

  • 34 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    34 | 35

    McKinsey danışmanlık şirketinin tahminlerine göre, 2025 yılına kadar gelişmekte olan piyasaların yüzde 45'i Fortune'un 500 şirket sıralamasından olacak, yüzde 50'si de dünyanın en zenginlerinden oluşacak.

  • 35 İstanbul, en fazla dolar milyarderinin yaşadığı şehirler arasında
    35 | 35

    Günümüzde Afrika ülkelerinde yaşayan milyarderlerin sayısı 44 kişi, toplam servetin tahmini net değeri ise 93 milyar dolar.

    Tüm bu milyarderlerin Afrika kıtasında bir ülke oluşturduğunu varsayalım: Bu ülke, Afrika'nın 54 ülkesi içindeki en büyük ekonomiye sahip olurdu. Kişi başına düşen gelir de "yalnızca" 2 milyar 110 milyon dolar olurdu.

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