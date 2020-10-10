İstanbul Film Festivali başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

39'uncu İstanbul Film Festivali, 9 - 20 Ekim tarihlerinde hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Paribu'nun tema sponsoru olarak destek verdiği 'Filmekimi Galaları' filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da erişime açıldı. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebiliyor. Salgın önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri online olarak satılıyor.