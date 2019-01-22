İstanbul Film Festivali jüri başkanı Ümit Ünal

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi. Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı kapsayan Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu’nu bu yıldan itibaren Anadolu Efes üstleniyor.

38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, 'Teyzem', 'Hayallerim, Aşkım ve Sen' gibi unutulmaz filmlerin senaryolarını yazan, ulusal ve uluslararası önemli festivallerden ödüllerle dönen yönetmen, yazar ve senarist Ümit Ünal üstlenecek.

Ümit Ünal

Ümit Ünal başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Derya Alabora, oyuncu Alican Yücesoy, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu.

BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTA

38. İstanbul Film Festivali’ne Türkiye’den katılmak isteyen uzun metraj, kısa ve belgesel tüm filmler için başvuru süresi 25 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi İstanbul Film Festivali internet sitesinde yer alıyor: http://film.iksv.org





Ümit Ünal, Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Sofra Sırları filmiyle geçen yıl festivalde En İyi Senaryo ödülü kazandı.