Ödüller sahiplerine verildi

41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 19 Nisan Salı gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Cem Davran’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı.

Uluslararası Yarışma

Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé

Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)

Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)

En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand

Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton

Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé

Ulusal Yarışma’da – Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca

Genç Ustalar Yarışması

Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel