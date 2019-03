İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer alıyor.

38. İstanbul Film Festivali 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin bir programa sahip. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.



38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BASIN TOPLANTISI

38. İstanbul Film Festivali’nin programı 13 Mart Çarşamba sabahı İKSV’nin Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner yaptı. “İlk İstanbul Film Festivali’nden bugüne geçen süreçte çok şey değişti; sürdürülebilirlik, dijitalleşme gibi kelimeler artık hayatımızda çok sık kullanılır oldu. Özellikle dijitalleşme hayat pratiklerimizi, kültür-sanata yaklaşımımızı ve tüm davranışlarımızı değiştirdi ama özünde bazı özlem ve ihtiyaçlarımızın 2019 yılında da aynı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan ise festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktararak Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.

Kerem Ayan’ın ardından Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 14. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.



FESTİVAL AFİŞİ 'OTOMATİK PORTAKAL'DAN ESİNLENDİ

Bu yıl, İstanbul Film Festivali sinemanın en ikonik karakterlerinden birini afişine taşıyor. Efsane yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anacak olan 38. İstanbul Film Festivali, afişinde de Kubrick’in en kült filmlerinden “Otomatik Portakal”daki Alex karakterine gönderme yapıyor.

Festivalin afiş görselleri ve iletişim tasarımı TBWA\İstanbul ve Berlinli sanatçı, fotoğrafçı, yönetmen ve yazar Sebastian Bieniek iş birliğiyle hazırlandı.

FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ “EDMOND”

Bu yıl festivalin açılış filmi, “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik’in son filmi “Edmond”. Birçok kez Molière ödülüne layık görülen Alexis Michalik, aynı adlı gişe rekortmeni oyununun sinema uyarlamasını da üstlenerek, filmin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı. 1897’de, şaşaalı Belle Époque döneminde Paris’te geçen film, Edmond Rostand’ın kaleme aldığı, şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor. “Edmond”, açılışın ardından festivalin “Galalar” bölümünde izleyicilerle buluşacak.



FİLMLER SEYİRCİLERLE 8 SALONDA BULUŞACAK

İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3),Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek.

Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında izleyicilerle buluşacak.

Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.



FESTİVAL BİLETLERİ 23 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR

Festival biletleri İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle Biletix satış kanalları ile Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemalarında açılacak ana gişelerden satışa çıkıyor.

Bilet fiyatları

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 10 TL;

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) 25 TL, öğrenciler ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 16TL;

Tüm 21.30 seansları 25 TL

İstanbul Film Festivali’nin öğrencilerin kültür sanat erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü öğrenci hamiliği projesi kapsamında destek arayışı sürüyor. Bugün itibariyle hamilerin desteği ile 10.000’i aşkın koltuk hafta içi gündüz seanslarında 2 TL’den satışa sunulacak. Hamilik desteği arttıkça öğrenciler için 2 TL’den açılacak koltuk sayısının 20.000’e ulaşması hedefleniyor. İstanbul Film Festivali’nin yürüttüğü öğrenci hamiliği projesine 4 Nisan’a dek destek vermek için İKSV ile iletişime geçebilirsiniz. Hamilerin listesine 4 Nisan itibariyle film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.



İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ÖDÜLLERİ

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri, 4 Nisan Perşembe gecesi UNIQ İstanbul’da yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek.



KÖPRÜDE BULUŞMALAR

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar’ın 14’üncüsü, festival kapsamında 7-12 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 12 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

FESTİVALDE YARIŞMA HEYECANI

38. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 10 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, festivalin 16 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.



FİLM LİSTESİ



ULUSLARARASI YARIŞMA

Sınır / Gräns / Border / Ali Abbasi (İsveç, Danimarka)

Nebula / Tarık Aktaş (Türkiye)

Ağaçlardan Bahsetmek / Talking About Trees / Suhaib Gasmelbari (Sudan, Fransa, Çad)

Yem / Bait / Mark Jenkin (İngiltere)

Diane / Kent Jones (ABD)

Sinek Kuşu / Bolsae / House of Hummingbird / Bora Kim (Güney Kore)

Kırmızı / Rojo / Benjamin Naishtat (Arjantin, Belçika, Brezilya, Almanya, Fransa, İsviçre)

Dünyanın Sınırında / Les Confins du Monde / To The Ends of the World / Guillaume Nicloux (Fransa, Belçika)

Lanetli Kumaş / In Fabric / Peter Strickland (İngiltere)

Canım / Delband / Beloved / Yaser Talebi (İran)

Aether / Rûken Tekeş (Türkiye, İtalya)

Gözü Kara / Podbrosy / Jumpman / Ivan I. Tverdovsky (Rusya, Litvanya, İrlanda, Fransa)



SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI

Aralık’ta / Diciembres / Decembers / Enrique Castro Ríos (Panama, Kolombiya)

Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor / Damien veut changer le monde / Adopt A Daddy / Xavier De Choudens (Fransa)

Hayattan Bir Gün Daha / Another Day of Life / Raúl De La Fuente & Damian Nenow (Polonya, İspanya, Almanya, Macaristan)

Melekler Işıktan Yaratılmıştır / Angels Are Made of Light / James Longley (ABD, Danimarka, Norveç)

#DİŞİL HAZ / #FEMALE PLEASURE / Barbara Miller (İsviçre, Almanya)

Dünya Yanarken Ne Yapacaksın? / What You Gonna Do When the World’s on Fire? / Roberto Minervini (İtalya, ABD, Fransa)

Marighella / Wagner Moura (Brezilya)

Joy / Sudabeh Mortezai (Avusturya)

Angelo / Markus Schleinzer (Avusturya, Lüksemburg)

Saf / Ali Vatansever (Türkiye, Almanya, Romanya)



ULUSAL YARIŞMA

Nebula / Tarık Aktaş

Kız Kardeşler / Emin Alper

Aden / Barış Atay

Kardeşler / Ömür Atay

Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan

Görülmüştür / Serhat Karaaslan

İçerdekiler / Hüseyin Karabey

Saf / Ali Vatansever

Yuva / Emre Yeksan



Yarışma Dışı

Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı

Arada / Ali Kemal Çınar

Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe

Son Çıkış / Ramin Matin



ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Meleklerin Koruyucusu / Ensar Altay

Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez

Şehitler / Köken Ergun

Yaz Kış Demeden / Zeynep Güzel

Köpek Filmi / Cem Hakverdi

Bulutlar / Osman Nuri İyem

Kâzım / Dilek Kaya

Gulyabani / Gürcan Keltek

Baştan Başa / Aylin Kuryel, Fırat Yücel

Vargit Zamanı / Orhan Tekeoğlu

Aether / Rûken Tekeş



Yarışma dışı:

Amina / Kıvılcım Akay



GALALAR

Hepsi Gerçek / All is True / Kenneth Branagh / İngiltere

High Life / Claire Denis / Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya, ABD

Beyaz Karga / The White Crow / Ralph Fiennes / İngiltere-Fransa

Sokağın Dili Olsa / If Beale Street Could Talk / Barry Jenkins / ABD

Greta / Neil Jordan / İrlanda, ABD

Destroyer / Karyn Kusama / ABD

Gloria Bell / Sebastián Lelio / Şili, ABD

Edmond / Alexis Michalik / Fransa, Belçika

Yüzleşme / Grâce à Dieu / By The Grace of God / François Ozon / Fransa

Yabancıların Nezaketi / The Kindness of Strangers / Lone Scherfig / Danimarka, Kanada, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere

Adaletsiz / Dragged Across Concrete / S. Craig Zahler / Kanada, ABD

Hakan: Muhafız (Sezon 2 Bölüm 1-2) / The Protector (S02 E01-02) / Umut Aral / Türkiye



DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

Irmak / Ozen / The River / Emir Baigazin / Kazakistan, Polonya, Norveç

Yuli / Icíar Bollaín / İspanya, Küba, İngiltere, Almanya

1968 / Tassos Boulmetis / Yunanistan

İmkânsız Aşk / Un amour impossible / An Impossible Love / Catherine Corsini / Fransa, Belçika

Durgun Nehir / Still River / Angelos Frantzis / Yunanistan, Fransa, Letonya

Piranhalar / La paranza dei bambini / Piranhas / Claudio Giovannesi / İtalya

Amanda / Mikhaël Hers / Fransa

Bay Jones / Mr. Jones / Agnieszka Holland / Polonya, Ukrayna, İngiltere

Odamda / In My Room / Ulrich Köhler / Almanya, İtalya

Yola Devam / Continuer / Keep Going / Joachim Lafosse / Belçika, Fransa

Eşanlamlılar / Synonymes / Synonyms / Nadav Lapid / Fransa, İsrail, Almanya

Peterloo / Mike Leigh / İngiltere

Başlangıçta / Genèse / Genesis / Philippe Lesage / Kanada

İlahi Aşk / Divino Amor / Divine Love / Gabriel Mascaro / Brazilya, Uruguay, Danimarka, Norveç, Şili

Alfa / Alpha, The Right to Kill / Brillante Mendoza / Filipinler

Bir Melek / Un Ange / Angel / Koen Mortier / Belçika, Hollanda,

Hangi Kadın / Celle que vous croyez / Who You Think I Am / Safy Nebbou / Fransa

Melek / El Ángel / Luis Ortega / Arjantin, İspanya

Petra / Jaime Rosales / İspanya, Fransa, Danimarka

On Dört / Fourteen / Dan Sallitt / ABD

Nehir Kıyısındaki Otel / Gangbyun Hotel / Hotel by the River / Hong Sangsoo / Kore

Evdeydim, Ama / Ich war zuhause, aber / I was at Home, But / Angela Shanelec / Almanya-Sırbistan

Joel / Carlos Sorin / Arjantin

Aşk 1: Köpek / Dragoste 1: Câine / Love 1: Dog / Florin Şerban / Romanya, Polonya

Elveda Oğlum / So Long, My Son / Wang Xiaoshuai / Çin

Shadow / Ying / Shadow / Zhang Yimou / Çin, Hong Kong



GENÇ USTALAR

Sevgili Oğlum / Weldi / Dear Son / Mohamed Ben Attia / Tunus, Belçika, Fransa, Katar

Yanardağ / Volcano / Roman Bondarchuk / Ukrayna, Almanya / 106’

Gerçek Aşk / C'est ça l'amour / Real Love / Claire Burger / Fransa, Belçika

Oray / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya

Çiçekli Vadi / Virágvölgy / Blossom Valley / László Csuja / Macaristan

Oyunbozan / Systemsprenger / System Crasher / Nora Fingscheidt / Almanya

Hasatçılar / Die Stropers / The Harvesters / Etienne Kallos / Fransa, Güney Afrika, Yunanistan, İsviçre

Garson / The Waiter / Steve Krikris / Yunanistan

Biz Çakallar / We the Coyotes / Hanna Ladoul & Marco La Via / ABD

Yolluk / L’enkas / The Truk / Sarah Marx / Fransa

Herkesi Şaşırtan Adam / Tchelovek kotorij udivil vseh / The Man Who Surprised Everyone / Natasha Merkulova & Aleksey Chupov / Rusya, Fransa, Estonya

Canavarlar. / Monștri. / Monsters. / Marius Olteanu / Romanya

Doktorlar / L'Ordre des Medecins / Breath of Life / David Roux / Fransa

Ölüler ve Diğerleri / Chuva é cantoria na Aldeia Dos Mortos / The Dead and the Others / João Salaviza & Renée Nader Messora / Brezilya, Portekiz

BELGESEL KUŞAĞI

Çağımız / L'époque / Young and Alive / Matthieu Bareyre / Fransa

Faili Meçhul / Cold Case Hammarskjöld / Mads Brügger / Danimarka

Diğerlerinin Sessizliği / The Silence of Others / Almudena Carracedo & Robert Bahar / İspanya

Hayal-et / Dreamaway / Johanna Domke & Marouan Omara / Almanya, Mısır

Gorbaçov’la Görüşme / Meeting Gorbachev / Werner Herzog & Andre Singer / İngiltere, ABD, Almanya

İsviçreli Chris / Chris the Swiss / Anja Kofmel / İsviçre, Hırvatistan, Almanya, Finlandiya

Aquarela / Viktor Kossakovsky / İngiltere, Almanya, Danimarka

El Pepe, Yüce Bir Yaşam / El Pepe, una vida suprema / El Pepe, A Supreme Life / Emir Kusturica / Arjantin, Uruguay

Putin’in Tanıkları / Svideteli Putina / Putin's Witnesses / Vitaly Mansky / Letonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

Santiago, İtalya / Santiago, Italia / Nanni Moretti / İtalya, Fransa, Şili

Aile Peşinde / Dar Jostojoye Farideh / Finding Farideh / Azadeh Mousavi, Kouroush Ataei / İran

Yenilgilerimiz / Nos Defaites / Our Defeats / Jean-Gabriel Périot / Fransa

Banksy’yi Çalan Adam / L'uomo che rubò Banksy / The Man Who Stole Banksy / Marco Proserpio / İtalya

Cirkus Rwanda / Michal Varga / Çek Cumhuriyeti, Slovakya

Çalışma (1968 – 2018) / Ne travaille pas (1968 – 2018) / Don’t Work (1968 – 2018) César Vayssié / Fransa

Monrovia, Indiana / Frederick Wiseman / ABD



MAYINLI BÖLGE

Dağ / The Mountain / Rick Alverson / ABD

Deniz Şeytanı / Kraben Rahu / Manta Ray / Phuttiphong Aroonpheng / Tayland, Fransa, Çin

Mahvol, Mahluk, Mahvol / Muere, Monstruo, Muere / Murder Me, Monster / Alejandro Fadel / Arjantin, Fransa, Şili

Okul Çıkışı / L’heure de la sortie / School’s Out / Sébastien Marnier / Fransa

Sonuçlar / Posledice / Consequences / Darko Stante / Slovenya, Avusturya

Rüzgâr / The Wind / Emma Tammi / ABD

Kazı / The Dig / Andy & Ryan Tohill / İrlanda, İngiltere

Sargasso Denizi Mucizesi / To thávma tis thálassas ton Sargassón / The Miracle of the Sargasso Sea / Syllas Tzoumerkas / Yunanistan, Almanya, Hollanda, İsveç

Büyü / Spell / Brendan Walter / ABD



ANTİDEPRESAN

Bakın Nasıl Kıvırıyoruz / Voyez comme on danse / Kiss and Tell / Michel Blanc / Fransa

Karakol / Au poste! / Keep an Eye Out / Quentin Dupieux / Fransa

Başyapıtım / Mi Obra Maestra / My Masterpiece / Gaston Duprat / Arjantin, İspanya

Sadık Bir Adam / L’homme fidèle / A Faithful Man / Louis Garrel / Fransa

Gözbebeğim / Pupille / In Safe Hands / Jeanne Herry / Fransa, Belçika

Yeni Yılın Kutlu Olsun, Colin Burstead / Happy New Year, Colin Burstead / Ben Wheatley / İngiltere

Tel Aviv Alev Alev / Tel Aviv on Fire / Sameh Zoabi / Lüksemburg, Fransa, İsrail, Belçika



MUSİKIŞİNAS

Bir Zamanlar Normaldim / I Used to Be Normal: A Boyband Fangirl Story / Jessica Leski / Avustralya, ABD

Leyla Gencer: La Diva Turca / Selçuk Metin

A Dog Called Money / Seamus Murphy / İrlanda, İngiltere

Performance / Nicolas Roeg, Donald Cammell / İngiltere

Piazzolla, Köpekbalığı Yılları / Piazzolla, los años del tiburón / Piazzolla, the Years of the Shark / Daniel Rosenfeld / Arjantin, Fransa

Bugünün Senfonisi / Symphony of Now / Johannes Schaff / Almanya

Saz / Saz - The Key of Trust / Stephan Talneau / Almanya



NERDESİN AŞKIM?

Sarışın / Un Rubio / The Blonde One / Marco Berger / Arjantin

Sarsıntı / Temblores / Tremors / Jayro Bustamente / Guatemala, Fransa

José / Li Cheng / Guatemala, ABD

Elisa & Marcela / Isabel Coixet

Yeşil Gezegenden Kısa Bir Hikâye / Breve historia del planeta verde / Brief Story from the Green Planet / Santiago Loza / Arjantin, Brezilya, Almanya, İspanya

Sócrates / Alex Moratto / Brezilya

Vahşi / Sauvage / Camille Vidal-Naquet / Fransa



ÇİÇEK İSTEMEZ

Oda Hizmetçisi / La Camarista / The Chambermaid / Lila Avilés / Meksika

Sofia / Meryem Benm’Barek / Fransa, Katar

Nefes / Aire / Breathe / Arturo Castro Godoy / Arjantin

Bu Her Şeyi Değiştirir / This Changes Everything / Tom Donahue / ABD

En Sevdiğim Kumaş / Mon tissu préférée / My Favourite Fabric / Gaya Jiji / Fransa, Almanya, Türkiye

Kaygan Zemin / Der Boden unter den Füssen / The Ground Beneath My Feet / Marie Kreutzer

Üçüncü Eş / The Third Wife / Ash Mayfair / Vietnam

Alice T. / Radu Muntean / Romanya, Fransa, İsveç

Bir Gün / Egy Nap / One Day / Zsófia Szilágyi / Macaristan

Onun Adı Petrunia / Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunya / Teona Strugar Mitevska / Makedonya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Slovenya



BAŞYAPIT FABRİKASI: KUBRICK

Korku ve Arzu / Fear and Desire (1953)

Katilin Busesi / Killer's Kiss (1955)

Son Darbe / The Killing (1956)

Zafer Yolları / Paths of Glory (1957)

Spartacus (1960)

Lolita (1962)

Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

2001: Uzay Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)

Otomatik Portakal / A Clockwork Orange (1971)

Barry Lyndon (1975)

Cinnet / The Shining (1980)

Full Metal Jacket (1987)

Gözleri Tamamen Kapalı / Eyes Wide Shut (1999)



CINEMANIA

Elveda / Goodbye / Tunç Başaran / Türkiye

Konformist / Il Conformista / The Conformist / Bernardo Bertolucci / İtalya, Fransa, Almanya

Gece Bekçisi / The Night Porter / Liliana Cavani / İtalya

Orson Welles’in Gözleri / The Eyes of Orson Welles / Mark Cousins / İngiltere

Halıcı Kız / The Carpetmaker Girl / Muhsin Ertuğrul

İş / Il Posto / Ermanno Olmi / İtalya

Memory / Memory: The Origins of Alien / Alexandre O. Philippe / ABD

Rosemary'nin Bebeği / Rosemary's Baby / Roman Polanski / ABD

Sıçan Avcısı / Ratcatcher / Lynne Ramsay / İngiltere-Fransa

Şafak Bekçileri / Watchmen of Dawn / Halit Refiğ