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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer alıyor.
38. İstanbul Film Festivali 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin bir programa sahip. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.
38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BASIN TOPLANTISI
38. İstanbul Film Festivali’nin programı 13 Mart Çarşamba sabahı İKSV’nin Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner yaptı. “İlk İstanbul Film Festivali’nden bugüne geçen süreçte çok şey değişti; sürdürülebilirlik, dijitalleşme gibi kelimeler artık hayatımızda çok sık kullanılır oldu. Özellikle dijitalleşme hayat pratiklerimizi, kültür-sanata yaklaşımımızı ve tüm davranışlarımızı değiştirdi ama özünde bazı özlem ve ihtiyaçlarımızın 2019 yılında da aynı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan ise festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktararak Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.
Kerem Ayan’ın ardından Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 14. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.
FESTİVAL AFİŞİ 'OTOMATİK PORTAKAL'DAN ESİNLENDİ
Bu yıl, İstanbul Film Festivali sinemanın en ikonik karakterlerinden birini afişine taşıyor. Efsane yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anacak olan 38. İstanbul Film Festivali, afişinde de Kubrick’in en kült filmlerinden “Otomatik Portakal”daki Alex karakterine gönderme yapıyor.
Festivalin afiş görselleri ve iletişim tasarımı TBWA\İstanbul ve Berlinli sanatçı, fotoğrafçı, yönetmen ve yazar Sebastian Bieniek iş birliğiyle hazırlandı.
FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ “EDMOND”
Bu yıl festivalin açılış filmi, “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik’in son filmi “Edmond”. Birçok kez Molière ödülüne layık görülen Alexis Michalik, aynı adlı gişe rekortmeni oyununun sinema uyarlamasını da üstlenerek, filmin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı. 1897’de, şaşaalı Belle Époque döneminde Paris’te geçen film, Edmond Rostand’ın kaleme aldığı, şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor. “Edmond”, açılışın ardından festivalin “Galalar” bölümünde izleyicilerle buluşacak.
FİLMLER SEYİRCİLERLE 8 SALONDA BULUŞACAK
İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3),Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek.
Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında izleyicilerle buluşacak.
Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.
FESTİVAL BİLETLERİ 23 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR
Festival biletleri İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle Biletix satış kanalları ile Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemalarında açılacak ana gişelerden satışa çıkıyor.
Bilet fiyatları
Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 10 TL;
Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) 25 TL, öğrenciler ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 16TL;
Tüm 21.30 seansları 25 TL
İstanbul Film Festivali’nin öğrencilerin kültür sanat erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü öğrenci hamiliği projesi kapsamında destek arayışı sürüyor. Bugün itibariyle hamilerin desteği ile 10.000’i aşkın koltuk hafta içi gündüz seanslarında 2 TL’den satışa sunulacak. Hamilik desteği arttıkça öğrenciler için 2 TL’den açılacak koltuk sayısının 20.000’e ulaşması hedefleniyor. İstanbul Film Festivali’nin yürüttüğü öğrenci hamiliği projesine 4 Nisan’a dek destek vermek için İKSV ile iletişime geçebilirsiniz. Hamilerin listesine 4 Nisan itibariyle film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ÖDÜLLERİ
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri, 4 Nisan Perşembe gecesi UNIQ İstanbul’da yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek.
KÖPRÜDE BULUŞMALAR
Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar’ın 14’üncüsü, festival kapsamında 7-12 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenecek.
Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 12 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.
FESTİVALDE YARIŞMA HEYECANI
38. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 10 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, festivalin 16 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.
FİLM LİSTESİ
ULUSLARARASI YARIŞMA
Sınır / Gräns / Border / Ali Abbasi (İsveç, Danimarka)
Nebula / Tarık Aktaş (Türkiye)
Ağaçlardan Bahsetmek / Talking About Trees / Suhaib Gasmelbari (Sudan, Fransa, Çad)
Yem / Bait / Mark Jenkin (İngiltere)
Diane / Kent Jones (ABD)
Sinek Kuşu / Bolsae / House of Hummingbird / Bora Kim (Güney Kore)
Kırmızı / Rojo / Benjamin Naishtat (Arjantin, Belçika, Brezilya, Almanya, Fransa, İsviçre)
Dünyanın Sınırında / Les Confins du Monde / To The Ends of the World / Guillaume Nicloux (Fransa, Belçika)
Lanetli Kumaş / In Fabric / Peter Strickland (İngiltere)
Canım / Delband / Beloved / Yaser Talebi (İran)
Aether / Rûken Tekeş (Türkiye, İtalya)
Gözü Kara / Podbrosy / Jumpman / Ivan I. Tverdovsky (Rusya, Litvanya, İrlanda, Fransa)
SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI
Aralık’ta / Diciembres / Decembers / Enrique Castro Ríos (Panama, Kolombiya)
Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor / Damien veut changer le monde / Adopt A Daddy / Xavier De Choudens (Fransa)
Hayattan Bir Gün Daha / Another Day of Life / Raúl De La Fuente & Damian Nenow (Polonya, İspanya, Almanya, Macaristan)
Melekler Işıktan Yaratılmıştır / Angels Are Made of Light / James Longley (ABD, Danimarka, Norveç)
#DİŞİL HAZ / #FEMALE PLEASURE / Barbara Miller (İsviçre, Almanya)
Dünya Yanarken Ne Yapacaksın? / What You Gonna Do When the World’s on Fire? / Roberto Minervini (İtalya, ABD, Fransa)
Marighella / Wagner Moura (Brezilya)
Joy / Sudabeh Mortezai (Avusturya)
Angelo / Markus Schleinzer (Avusturya, Lüksemburg)
Saf / Ali Vatansever (Türkiye, Almanya, Romanya)
ULUSAL YARIŞMA
Nebula / Tarık Aktaş
Kız Kardeşler / Emin Alper
Aden / Barış Atay
Kardeşler / Ömür Atay
Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan
Görülmüştür / Serhat Karaaslan
İçerdekiler / Hüseyin Karabey
Saf / Ali Vatansever
Yuva / Emre Yeksan
Yarışma Dışı
Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı
Arada / Ali Kemal Çınar
Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe
Son Çıkış / Ramin Matin
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
Meleklerin Koruyucusu / Ensar Altay
Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez
Şehitler / Köken Ergun
Yaz Kış Demeden / Zeynep Güzel
Köpek Filmi / Cem Hakverdi
Bulutlar / Osman Nuri İyem
Kâzım / Dilek Kaya
Gulyabani / Gürcan Keltek
Baştan Başa / Aylin Kuryel, Fırat Yücel
Vargit Zamanı / Orhan Tekeoğlu
Aether / Rûken Tekeş
Yarışma dışı:
Amina / Kıvılcım Akay
GALALAR
Hepsi Gerçek / All is True / Kenneth Branagh / İngiltere
High Life / Claire Denis / Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya, ABD
Beyaz Karga / The White Crow / Ralph Fiennes / İngiltere-Fransa
Sokağın Dili Olsa / If Beale Street Could Talk / Barry Jenkins / ABD
Greta / Neil Jordan / İrlanda, ABD
Destroyer / Karyn Kusama / ABD
Gloria Bell / Sebastián Lelio / Şili, ABD
Edmond / Alexis Michalik / Fransa, Belçika
Yüzleşme / Grâce à Dieu / By The Grace of God / François Ozon / Fransa
Yabancıların Nezaketi / The Kindness of Strangers / Lone Scherfig / Danimarka, Kanada, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere
Adaletsiz / Dragged Across Concrete / S. Craig Zahler / Kanada, ABD
Hakan: Muhafız (Sezon 2 Bölüm 1-2) / The Protector (S02 E01-02) / Umut Aral / Türkiye
DÜNYA FESTİVALLERİNDEN
Irmak / Ozen / The River / Emir Baigazin / Kazakistan, Polonya, Norveç
Yuli / Icíar Bollaín / İspanya, Küba, İngiltere, Almanya
1968 / Tassos Boulmetis / Yunanistan
İmkânsız Aşk / Un amour impossible / An Impossible Love / Catherine Corsini / Fransa, Belçika
Durgun Nehir / Still River / Angelos Frantzis / Yunanistan, Fransa, Letonya
Piranhalar / La paranza dei bambini / Piranhas / Claudio Giovannesi / İtalya
Amanda / Mikhaël Hers / Fransa
Bay Jones / Mr. Jones / Agnieszka Holland / Polonya, Ukrayna, İngiltere
Odamda / In My Room / Ulrich Köhler / Almanya, İtalya
Yola Devam / Continuer / Keep Going / Joachim Lafosse / Belçika, Fransa
Eşanlamlılar / Synonymes / Synonyms / Nadav Lapid / Fransa, İsrail, Almanya
Peterloo / Mike Leigh / İngiltere
Başlangıçta / Genèse / Genesis / Philippe Lesage / Kanada
İlahi Aşk / Divino Amor / Divine Love / Gabriel Mascaro / Brazilya, Uruguay, Danimarka, Norveç, Şili
Alfa / Alpha, The Right to Kill / Brillante Mendoza / Filipinler
Bir Melek / Un Ange / Angel / Koen Mortier / Belçika, Hollanda,
Hangi Kadın / Celle que vous croyez / Who You Think I Am / Safy Nebbou / Fransa
Melek / El Ángel / Luis Ortega / Arjantin, İspanya
Petra / Jaime Rosales / İspanya, Fransa, Danimarka
On Dört / Fourteen / Dan Sallitt / ABD
Nehir Kıyısındaki Otel / Gangbyun Hotel / Hotel by the River / Hong Sangsoo / Kore
Evdeydim, Ama / Ich war zuhause, aber / I was at Home, But / Angela Shanelec / Almanya-Sırbistan
Joel / Carlos Sorin / Arjantin
Aşk 1: Köpek / Dragoste 1: Câine / Love 1: Dog / Florin Şerban / Romanya, Polonya
Elveda Oğlum / So Long, My Son / Wang Xiaoshuai / Çin
Shadow / Ying / Shadow / Zhang Yimou / Çin, Hong Kong
GENÇ USTALAR
Sevgili Oğlum / Weldi / Dear Son / Mohamed Ben Attia / Tunus, Belçika, Fransa, Katar
Yanardağ / Volcano / Roman Bondarchuk / Ukrayna, Almanya / 106’
Gerçek Aşk / C'est ça l'amour / Real Love / Claire Burger / Fransa, Belçika
Oray / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya
Çiçekli Vadi / Virágvölgy / Blossom Valley / László Csuja / Macaristan
Oyunbozan / Systemsprenger / System Crasher / Nora Fingscheidt / Almanya
Hasatçılar / Die Stropers / The Harvesters / Etienne Kallos / Fransa, Güney Afrika, Yunanistan, İsviçre
Garson / The Waiter / Steve Krikris / Yunanistan
Biz Çakallar / We the Coyotes / Hanna Ladoul & Marco La Via / ABD
Yolluk / L’enkas / The Truk / Sarah Marx / Fransa
Herkesi Şaşırtan Adam / Tchelovek kotorij udivil vseh / The Man Who Surprised Everyone / Natasha Merkulova & Aleksey Chupov / Rusya, Fransa, Estonya
Canavarlar. / Monștri. / Monsters. / Marius Olteanu / Romanya
Doktorlar / L'Ordre des Medecins / Breath of Life / David Roux / Fransa
Ölüler ve Diğerleri / Chuva é cantoria na Aldeia Dos Mortos / The Dead and the Others / João Salaviza & Renée Nader Messora / Brezilya, Portekiz
BELGESEL KUŞAĞI
Çağımız / L'époque / Young and Alive / Matthieu Bareyre / Fransa
Faili Meçhul / Cold Case Hammarskjöld / Mads Brügger / Danimarka
Diğerlerinin Sessizliği / The Silence of Others / Almudena Carracedo & Robert Bahar / İspanya
Hayal-et / Dreamaway / Johanna Domke & Marouan Omara / Almanya, Mısır
Gorbaçov’la Görüşme / Meeting Gorbachev / Werner Herzog & Andre Singer / İngiltere, ABD, Almanya
İsviçreli Chris / Chris the Swiss / Anja Kofmel / İsviçre, Hırvatistan, Almanya, Finlandiya
Aquarela / Viktor Kossakovsky / İngiltere, Almanya, Danimarka
El Pepe, Yüce Bir Yaşam / El Pepe, una vida suprema / El Pepe, A Supreme Life / Emir Kusturica / Arjantin, Uruguay
Putin’in Tanıkları / Svideteli Putina / Putin's Witnesses / Vitaly Mansky / Letonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti
Santiago, İtalya / Santiago, Italia / Nanni Moretti / İtalya, Fransa, Şili
Aile Peşinde / Dar Jostojoye Farideh / Finding Farideh / Azadeh Mousavi, Kouroush Ataei / İran
Yenilgilerimiz / Nos Defaites / Our Defeats / Jean-Gabriel Périot / Fransa
Banksy’yi Çalan Adam / L'uomo che rubò Banksy / The Man Who Stole Banksy / Marco Proserpio / İtalya
Cirkus Rwanda / Michal Varga / Çek Cumhuriyeti, Slovakya
Çalışma (1968 – 2018) / Ne travaille pas (1968 – 2018) / Don’t Work (1968 – 2018) César Vayssié / Fransa
Monrovia, Indiana / Frederick Wiseman / ABD
MAYINLI BÖLGE
Dağ / The Mountain / Rick Alverson / ABD
Deniz Şeytanı / Kraben Rahu / Manta Ray / Phuttiphong Aroonpheng / Tayland, Fransa, Çin
Mahvol, Mahluk, Mahvol / Muere, Monstruo, Muere / Murder Me, Monster / Alejandro Fadel / Arjantin, Fransa, Şili
Okul Çıkışı / L’heure de la sortie / School’s Out / Sébastien Marnier / Fransa
Sonuçlar / Posledice / Consequences / Darko Stante / Slovenya, Avusturya
Rüzgâr / The Wind / Emma Tammi / ABD
Kazı / The Dig / Andy & Ryan Tohill / İrlanda, İngiltere
Sargasso Denizi Mucizesi / To thávma tis thálassas ton Sargassón / The Miracle of the Sargasso Sea / Syllas Tzoumerkas / Yunanistan, Almanya, Hollanda, İsveç
Büyü / Spell / Brendan Walter / ABD
ANTİDEPRESAN
Bakın Nasıl Kıvırıyoruz / Voyez comme on danse / Kiss and Tell / Michel Blanc / Fransa
Karakol / Au poste! / Keep an Eye Out / Quentin Dupieux / Fransa
Başyapıtım / Mi Obra Maestra / My Masterpiece / Gaston Duprat / Arjantin, İspanya
Sadık Bir Adam / L’homme fidèle / A Faithful Man / Louis Garrel / Fransa
Gözbebeğim / Pupille / In Safe Hands / Jeanne Herry / Fransa, Belçika
Yeni Yılın Kutlu Olsun, Colin Burstead / Happy New Year, Colin Burstead / Ben Wheatley / İngiltere
Tel Aviv Alev Alev / Tel Aviv on Fire / Sameh Zoabi / Lüksemburg, Fransa, İsrail, Belçika
MUSİKIŞİNAS
Bir Zamanlar Normaldim / I Used to Be Normal: A Boyband Fangirl Story / Jessica Leski / Avustralya, ABD
Leyla Gencer: La Diva Turca / Selçuk Metin
A Dog Called Money / Seamus Murphy / İrlanda, İngiltere
Performance / Nicolas Roeg, Donald Cammell / İngiltere
Piazzolla, Köpekbalığı Yılları / Piazzolla, los años del tiburón / Piazzolla, the Years of the Shark / Daniel Rosenfeld / Arjantin, Fransa
Bugünün Senfonisi / Symphony of Now / Johannes Schaff / Almanya
Saz / Saz - The Key of Trust / Stephan Talneau / Almanya
NERDESİN AŞKIM?
Sarışın / Un Rubio / The Blonde One / Marco Berger / Arjantin
Sarsıntı / Temblores / Tremors / Jayro Bustamente / Guatemala, Fransa
José / Li Cheng / Guatemala, ABD
Elisa & Marcela / Isabel Coixet
Yeşil Gezegenden Kısa Bir Hikâye / Breve historia del planeta verde / Brief Story from the Green Planet / Santiago Loza / Arjantin, Brezilya, Almanya, İspanya
Sócrates / Alex Moratto / Brezilya
Vahşi / Sauvage / Camille Vidal-Naquet / Fransa
ÇİÇEK İSTEMEZ
Oda Hizmetçisi / La Camarista / The Chambermaid / Lila Avilés / Meksika
Sofia / Meryem Benm’Barek / Fransa, Katar
Nefes / Aire / Breathe / Arturo Castro Godoy / Arjantin
Bu Her Şeyi Değiştirir / This Changes Everything / Tom Donahue / ABD
En Sevdiğim Kumaş / Mon tissu préférée / My Favourite Fabric / Gaya Jiji / Fransa, Almanya, Türkiye
Kaygan Zemin / Der Boden unter den Füssen / The Ground Beneath My Feet / Marie Kreutzer
Üçüncü Eş / The Third Wife / Ash Mayfair / Vietnam
Alice T. / Radu Muntean / Romanya, Fransa, İsveç
Bir Gün / Egy Nap / One Day / Zsófia Szilágyi / Macaristan
Onun Adı Petrunia / Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunya / Teona Strugar Mitevska / Makedonya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Slovenya
BAŞYAPIT FABRİKASI: KUBRICK
Korku ve Arzu / Fear and Desire (1953)
Katilin Busesi / Killer's Kiss (1955)
Son Darbe / The Killing (1956)
Zafer Yolları / Paths of Glory (1957)
Spartacus (1960)
Lolita (1962)
Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
2001: Uzay Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)
Otomatik Portakal / A Clockwork Orange (1971)
Barry Lyndon (1975)
Cinnet / The Shining (1980)
Full Metal Jacket (1987)
Gözleri Tamamen Kapalı / Eyes Wide Shut (1999)
CINEMANIA
Elveda / Goodbye / Tunç Başaran / Türkiye
Konformist / Il Conformista / The Conformist / Bernardo Bertolucci / İtalya, Fransa, Almanya
Gece Bekçisi / The Night Porter / Liliana Cavani / İtalya
Orson Welles’in Gözleri / The Eyes of Orson Welles / Mark Cousins / İngiltere
Halıcı Kız / The Carpetmaker Girl / Muhsin Ertuğrul
İş / Il Posto / Ermanno Olmi / İtalya
Memory / Memory: The Origins of Alien / Alexandre O. Philippe / ABD
Rosemary'nin Bebeği / Rosemary's Baby / Roman Polanski / ABD
Sıçan Avcısı / Ratcatcher / Lynne Ramsay / İngiltere-Fransa
Şafak Bekçileri / Watchmen of Dawn / Halit Refiğ
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