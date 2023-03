HAYATIN TÜM ACILARI VE GÜZELLİKLERİ

(All the Beauty and the Bloodshed)



Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ve öne çıkan belgesellerinden biriydi. Venedik’te Altın Aslan’ı almasının ardından başta BAFTA ve Oscar olmak üzere, yılın en iyi belgeseli kategorisinde birçok ödüle aday gösterildi. 2015’te ‘Citizenfour’ ile en iyi belgesel Oscar’ını kazanan yönetmen Laura Poitras, 20. Yüzyıl’ın en tanınmış, en tartışmalı fotoğrafçılarından Nan Goldin’in hikâyesini anlatıyor. Film, Goldin’i sadece fotoğraflarıyla, röportajlarıyla değil; yakın çevresiyle ilişkileri ve bir ilaç şirketine karşı yürüttüğü mücadeleyle karşımıza getiriyor. Goldin, içindeki bir madde nedeniyle kendisinin de bağımlı olduğunu iddia ederek ilacın üreticisi ve şirketin sahiplerini 400 bin kişinin ölümüne neden olmakla suçlamıştı.