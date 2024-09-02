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        Haberler Ekonomi Turizm İstanbul Havalimanı ağustosta 7,7 milyon yolcu ağırladı - Turizm Haberleri

        İstanbul Havalimanı ağustosta 7,7 milyon yolcu ağırladı

        2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:56
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        Ağustosta kaç yolcu ağırladı?
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        İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

        Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

        Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul havalimanı
        #ulaşım
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