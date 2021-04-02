İstanbul Havalimanı, uluslararası havalimanları ile Dünya Otizm Farkındalık Günü için mavi ışığa büründü

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İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün, Londra Heathrow Havalimanı, İrlanda Donegal Havalimanı ve Toronto Pearson Havalimanı gibi diğer büyük uluslararası havalimanlarıyla beraber İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ışıkları da maviye döndü.

Dört havalimanı, ikonik yapılarını mavi ışık ile aydınlatarak, fotoğraflarını otizm farkındalığını artırmak amacıyla "#LightItupBlue #MaviIşıkYak" etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, "İstanbul Havalimanı olarak, otizmli bireylerin günlük hayattaki faaliyetlere etkin katılımını destekliyoruz. #MaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim. #DünyaOtizmGünü @HeathrowAirport @TorontoPearson @DonegalAirport @sunflwrlanyards" ifadelerine yer verildi.

"Dünya Otizm Farkındalık Ayı" boyunca, İstanbul Havalimanı kamuoyunun otizm hakkında farkındalığını artırmak için birçok etkinlik düzenliyor. "Hidden Disabilities Sunflower'ın üyesi olan havalimanı, otizm gibi görünmeyen engeli olan yolcuları ücretsiz yaka kartı almaya davet ediyor.