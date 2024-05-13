İstanbul Modern'de Asena Akan'la ses atölyesi

İstanbul Modern’in ziyaret saatleri, her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında bu ay, vokalde ve bas gitarda Asena Akan, çelloda Barış Güvenenler, akustik gitarda Barış Ünal ve elektro gitarda Tanju Eren’den oluşan Asena Akan Contempo müzisyen topluluğu, etkileyici performansıyla İstanbul Modern ziyaretçileriyle buluşuyor. Mastercard desteğiyle hayata geçirilen etkinlik 17 Mayıs Cuma günü müzenin dış etkinlik alanında gerçekleşecek konserde, müzisyenler, Asena Akan’ın âşık kültüründen ilhamla bestelediği eserleri evrensel bir ifadeyle yeniden yorumluyor.

Konser öncesinde ise, Asena Akan’ın yürütücülüğünde “Kendini Akord Et” başlıklı ses atölyesi gerçekleştiriliyor. Atölyede katılımcılara kendilerini bir enstrüman gibi hissedecekleri; iletişim ve bağ kurma, duygular, potansiyeller ve yaratıcılık kavramlarını müzikal olarak deneyimleyecekleri bir ortam sunuluyor. Katılımcılar, müziği bir dil, bir araç ve bir model olarak hayatlarına aktarabilecekleri pratik bilgiler edinirken bir yandan da “akord”lanma hissine yoğunlaşıyor.

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Uzun Cuma Etkinlik Programı:

17 Mayıs 2024, Cuma