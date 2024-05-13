Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Modern'de Asena Akan'la ses atölyesi

        İstanbul Modern'de Asena Akan'la ses atölyesi

        İstanbul Modern'in 'Uzun Cuma' programı kapsamında 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Asena Akan Contempo müzisyen topluluğu açık havada sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern'de ses atölyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Modern’in ziyaret saatleri, her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında bu ay, vokalde ve bas gitarda Asena Akan, çelloda Barış Güvenenler, akustik gitarda Barış Ünal ve elektro gitarda Tanju Eren’den oluşan Asena Akan Contempo müzisyen topluluğu, etkileyici performansıyla İstanbul Modern ziyaretçileriyle buluşuyor. Mastercard desteğiyle hayata geçirilen etkinlik 17 Mayıs Cuma günü müzenin dış etkinlik alanında gerçekleşecek konserde, müzisyenler, Asena Akan’ın âşık kültüründen ilhamla bestelediği eserleri evrensel bir ifadeyle yeniden yorumluyor.

        Konser öncesinde ise, Asena Akan’ın yürütücülüğünde “Kendini Akord Et” başlıklı ses atölyesi gerçekleştiriliyor. Atölyede katılımcılara kendilerini bir enstrüman gibi hissedecekleri; iletişim ve bağ kurma, duygular, potansiyeller ve yaratıcılık kavramlarını müzikal olarak deneyimleyecekleri bir ortam sunuluyor. Katılımcılar, müziği bir dil, bir araç ve bir model olarak hayatlarına aktarabilecekleri pratik bilgiler edinirken bir yandan da “akord”lanma hissine yoğunlaşıyor.

        REKLAM

        Uzun Cuma Etkinlik Programı:

        17 Mayıs 2024, Cuma

        18.00 “Kendini Akord Et” Ses Atölyesi – Etkinlik Odası

        19.00 Asena Akan Contempo Konseri – Dış Etkinlik Alanı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Asena Akan
        #konser
        #müze
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?