İstanbul Modern'de Çağrı Sertel konseri

İstanbul Modern’in ziyaret saatleri her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında bu ay, prodüktör, aranjör, besteci ve piyanist Çağrı Sertel, solo elektronik müzik projesi “multiverse” ile ziyaretçileri dansa davet ediyor

İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” programı kapsamındaki etkinliğinde, konser öncesinde Yasemin Selçuk ve Semih İşbilen ile müzede partnerli Lindy Hop dans atölyesi gerçekleştiriliyor. 27 Eylül Cuma günü düzenlenecek atölyede katılımcılar, 1930’larda ve 1940'ların başında en popüler partnerli swing danslarından biri olan Lindy Hop’un başlangıç hareketlerini öğreniyor.