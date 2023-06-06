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İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri

İstanbul Müzik Festivali ikinci haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi 'Dünya Anne' 8 Haziran’da festivalde dünya prömiyerini yapacak.

İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri
HABERTURK.COM


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, ikinci haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini ağırlamaya devam ediyor. İşte hatanın konserleri...

  • Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası

G&uuml;lsin Onay
Gülsin Onay

Eczacıbaşı Topluluğu kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 30. yılında, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, kurucusunun izinden giderek bir ilke imza atıyor. 1987’den bu yana yaklaşık 200 genç müzisyenin eğitimine destek veren vakfın bursiyerleri 6 Haziran’da AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde bir araya gelecek. Konserde, geçmişte bu program sayesinde desteklenerek artık kendi kuşağının en parlak yıldızları hâline gelen solistlerle günümüzde bu destekten faydalanan müzisyenlerin yanı sıra piyano virtüözü Gülsin Onay ve ülkemizden Berlin Filarmoni Orkestrası’na asil üye olarak kabul edilen ilk keman sanatçısı Hande Küden de yer alacak.

  • Fransız Rüzgârları: Les Vents Français & Éric Le Sage

Günümüzün en büyük piyanistlerinden Éric Le Sage ile Fransa’nın başarılı nefesli çalgılar beşlisi Les Vents Français, festivalde Fransız rüzgârları estirecek. Ibert, Ravel, Saint-Saëns ve Poulenc gibi Fransız bestecilerin yanı sıra Mozart ve Beethoven’dan da eserler seslendirileceği konser, STONELINE’ın katkılarıyla 7 Haziran saat 20.00’de Fransız Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

  • Fazıl Say & Serenad Bağcan “Dünya Anne”

Serenad Bağcan
Serenad Bağcan

Ünlü piyanist, çağımızın üretken bestecilerinden Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne, festivalde dünya prömiyerini yapacak. Cumhuriyetin, yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan bestelerini, Say ile yıllardır birçok kez aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik edecek. Cumhuriyet Kadınları, 8 Haziran saat 20.00’de AKM’de; 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

  • Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne

Gramophone ve ECHO Klassik ödüllü, çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile aynı sahnede buluşacak. Alman Lieder geleneğinin yaşayan en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Goerne’nin Amsterdam’ın ünlü oda orkestrasıyla seslendireceği repertuvarda Schubert, Brahms, Schumann, Dvořák ve Wolf gibi bestecilerin eserlerinden bir seçki yer alacak. ENKA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek konser 9 Haziran saat 20.00’de CRR’de.

  • Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

Veriko Tchumburidze
Veriko Tchumburidze

2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında, genç bir besteciye verilen eser siparişi ile yeni nesil bestecilerimizin eserleri ile klasik müzik literatürüne katkı sağlayacak. Cem Esen’in bu özel yıla ithafen bestelediği eserin seslendirileceği ve bu yılın genç kadın yıldızlarının festival izleyicisinin karşısına çıkacağı konserin bilet gelirleri de fona aktarılacak. Konserde kanaat önderi olarak, son yılların yükselen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze sahnede müzisyenlerle birlikte olacak. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 11 Haziran saat 20.00’de Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

  • Bebeklere Beatles

Dört müzisyen ve bir dansçıdan oluşan La Petita Malumaluga, bebekler ve ailelerini The Beatles’ın unutulmaz parçalarının dans eşliğinde seslendirileceği bir performans için festivale bekliyor. 10 ve 11 Haziran’da Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilecek gösteride ‘Hey Jude’, ‘Yesterday’, ‘Here Comes the Sun’ gibi unutulmayan şarkılar keman, saksofon, viyolonsel ve vurmalı çalgılarla yorumlanacak; bebekler çalan müziğe ritim tutmaya, sahnede özgürce dans ederek müzisyenlere eşlik etmeye çağrılacak.

  • Müzikli Bir Hafta Sonu II

Festival, İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar ve ailelerine özel Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek “Barışı Birlikte Düşünelim” felsefe atölyesi, 10 ve 11 Haziran’da İKSV Alt Kat’ta düzenlenecek. Bu tarihlerde İKSV Alt Kat’ta, felsefe atölyesinin yanı sıra “Ritim Orkestrası” perküsyon atölyesi de gerçekleştirilecek. 8-10 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: muzik.iksv.org

17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr, ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

51. İstanbul Müzik Festivali’nin tüm programı için: https://muzik.iksv.org/tr/program

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