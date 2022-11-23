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Haberler Gündem İnanç İstanbul sabah ezanı (namazı) saati bugün 23 Kasım: İmsak ve Güneş saati | İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınıyor?
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İstanbul sabah ezanı (namazı) saati bugün 23 Kasım: İmsak ve Güneş saati

İstanbul sabah ezanı saati yani İstanbul sabah namazı saati hemen her sabah olduğu gibi bu sabah da Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Saatleri sayfası üzerinden inanlarla paylaşıldı! İşte 23 Kasım imsak, güneş ve sabah ezanı İstanbul saati...

İstanbul sabah ezanı (namazı) saati bugün 23 Kasım: İmsak ve Güneş saati | İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınıyor?

İstanbul sabah namazı saat kaçta? 23 Kasım imsak, güneş ve sabah ezanı İstanbul saati her sabah olduğu gibi bu sabah da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Saatleri sayfası İstanbul sabah namazı, imsak ve güneş doğum saati...

23 KASIM İSTANBUL SABAH NAMAZI SAATİ: 06.24

23 KASIM İSTANBUL İMSAK SAATİ: 06.24

23 KASIM İSTANBUL GÜNEŞ DOĞUM SAATİ: 07.53

Sabah Namazı Kaç Rekâttır?

Günün ilk namazı olan sabah namazı 2 rekât sünnet, 2 rekât farz olmak üzere toplam 4 rekât olarak kılınır.

Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır?

Günün ilk olarak kılınan namazı olan sabah namazı, güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. Sabah namazı imsak vaktinde de kılınabilir. Sabah namazının vakti, imsak ile başlar ve güneşin doğması ile biter ancak mezheplere göre farklılık gösterirken Hanefi mezhebine göre hafif ışıyıncaya kadar bırakmak, Şafii mezhebine göre ise erken, karanlık iken kılmak faziletlidir. Ayrıca sabah namazının farzında zammı sureleri uzun olarak okumak daha faziletlidir.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?

Sabah Namazının İki Rekât Sünneti

  1. Rekât

Sabah namazında ilk olarak 2 rekât namaz için "Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.

Sabah Namazının İki Rekât Farzı

  1. Rekât

2 rekât sünnet namazının ardından "Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.

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