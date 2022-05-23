İstanbul su kesintisi 23 Mayıs: İSKİ duyurdu: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyorlar. İstanbul su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oluyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle yaşanan su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İşte İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 MAYIS 2022 İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.05.2022 02:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.