İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyorlar. İstanbul su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oluyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle yaşanan su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İşte İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...
23 MAYIS 2022 İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nenehatun Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2022 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2022 08:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2022 08:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2022 02:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2022 06:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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