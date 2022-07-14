İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle bugün İStanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...
14 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.07.2022 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınardere Mah,Yayalar Mah,Velibaba Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.07.2022 08:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenyalı Mah,Orhangazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.07.2022 09:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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