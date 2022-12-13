İstanbul su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleri duyurdu. İşte 13 Aralık 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...
13 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HÜRRİYET MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-13 11:23:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 TEMMUZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-13 11:58:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERKEZEFENDİ MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-13 12:28:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇINARDERE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-13 11:24:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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