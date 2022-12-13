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Haberler Gündem İstanbul İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri? 13 Aralık 2022 güncel İSKİ arıza İstanbul su kesintileri
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13 Aralık 2022 güncel İSKİ arıza İstanbul su kesintileri

İstanbul su kesintileri sorgulaması gündemdeki yerini aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki güncel su kesintilerini paylaştı. İstanbullular için İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve suların saat kaçta geleceğini haberimizde bir araya getirdik. İşte İSKİ 13 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi duyurusu...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri? 13 Aralık 2022 güncel İSKİ arıza İstanbul su kesintileri

İstanbul su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleri duyurdu. İşte 13 Aralık 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

13 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : HÜRRİYET MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-13 11:23:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : 15 TEMMUZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-13 11:58:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : MERKEZEFENDİ MAH
Açıklama : ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-13 12:28:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : ÇINARDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-13 11:24:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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