İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbulluların gündeminde İSKİ arıza su kesintisi duyuruları yer alıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamayla İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 19 Temmuz Salı İatanbul su kesintisi açıklamaları...

19 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.