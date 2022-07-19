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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza duyurdu: 19 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?
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İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintileri araştırılıyor. İstanbul su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'da 12 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İSKİ arıza su kesintisi sorgulama...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza duyurdu: 19 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbulluların gündeminde İSKİ arıza su kesintisi duyuruları yer alıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamayla İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 19 Temmuz Salı İatanbul su kesintisi açıklamaları...

19 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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