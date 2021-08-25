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Haberler Sağlık İstanbul Tabip Odası'ndan önemli uyarı! "Ölümleri durdurun"
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İstanbul Tabip Odası: Aşılamayı hızlandırın, ölümleri durdurun

İstanbul Tabip Odası, koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirterek, "Sorumlulara bir kez daha sesleniyoruz. Aşılamayı hızlandırın, ölümleri durdurun" dedi

İstanbul Tabip Odası'ndan önemli uyarı!
İstanbul Tabip Odası'ndan önemli uyarı!
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DHA

İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu'ndaki binasında koronavirüsle ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, salgının durdurulamadığını, vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirtti.

Günlük ölüm sayısının 200'ün üzerinde olduğunu söyleyen Ömeroğlu, acilen alınması gereken tedbirleri açıkladı. Ömeroğlu, "Aşılamanın hızla yaygınlaştırılmalıdır. Henüz aşı olmayanlara birebir ulaşılarak aşılanmanın bireysel tercih değil toplumsal sorumluluk olduğu mesajı verilmelidir. Aşısızlara kamusal alanda kısıtlamalar getirilmelidir. Okulların açılması ve eğitimin sürdürülebilmesi için bütün tedbirler eksiksiz alınmalıdır" dedi.

"AŞILAMAYI HIZLANDIRIN, ÖLÜMLERİ DURDURUN"

Ömeroğlu, "Okulların açılması ve eğitimin sürdürülebilmesi için başta maske, dezenfektan, sıvı sabun, kağıt havlu olmak üzere kişisel hijyen malzemelerinin ücretsiz ve yeterli miktarda temin edilmesi, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması, sınıfların uygun şekilde havalandırılmasının sağlanması olmak üzere bütün tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ömeroğlu, "İstanbul Tabip Odası olarak sorumlulara bir kez daha sesleniyoruz; Aşılamayı hızlandırın, ölümleri durdurun" dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof Dr. Pınar Saip, "Tüm toplumun aşılanmasına yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla, iktidarın ve yöneticilerin el ele vererek bu süreci aşması gerekmektedir" dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da "Aşılamada gelinen nokta henüz arzu edilen düzeyin oldukça altında ve yeterli toplum bağışıklığını henüz sağlayamadık. Aşı karşıtlığının yanında vatandaşların çoğunda oluşan aşı tereddüdü söz konusu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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