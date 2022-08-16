İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza: 2 ölü

KAZA YERİNDE ÖLDÜLER

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis görevlileri de M.S. ile A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.