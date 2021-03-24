İstanbul trafiğinde 'kar' yoğunluğu 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da bazı bölgelerde etkisini gösteren kar, trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Kentte çoğunlukla Anadolu yakasındaki ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının olduğu bölgelerde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Yol kenarlarında beyaz örtü oluşmaya başlarken, sabah kar sürpriziyle karşılaşan bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıyer'in sahil kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar ulaştı.

Yoğunluk saat 09.26'da ise yüzde 60 seviyesine geriledi. Kentte toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı otobüs seferlerinde de aksama yaşandığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'ndaki bazı noktalarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Öte yandan, bazı kesimlerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.