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İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni topladı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrılan ve bir köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, tatile gittiği Mısır'dan fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, takipçileriyle paylaştığı gönderilerle beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gizem Karaca'nın tatil pozları...

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  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    Son olarak  Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler listesinde baş sıralarda yer alıyor.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    Mısır tatilinden kareler paylaşan Gizem Karaca'nın gönderilerine dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    Gizem Karaca'nın paylaşımını, Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz gibi isimler de beğendi.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    İzmir'de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filmiyle seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    Gizem Karaca 2017 yılından beri Kemal Ekmekçi ile evlidir.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    Ünlü oyuncu Gizem Karaca Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip.
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

    İşte Gizem Karaca'nın Mısır tatilinden fotoğrafları...
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu
  • İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu

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