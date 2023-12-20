BEDAŞ duyurdu! 20 Aralık'ta İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışma yapılacak olan İstanbul'un 19 ilçesi BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte 20 Aralık 2023 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler..
BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yapılacak kesintileri, AYEDAŞ ise Anadolu yakası elektrik kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün açıkıyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 9 Aralık günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 35211259
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SU, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211501
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah ORG. NURETTİN BARANSEL sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211429
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35211520İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAY bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211272
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211440
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 20/12/2023 11:00:00 - 20/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211446
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 20/12/2023 13:00:00 - 20/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211525
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAY bölgelerinde 20/12/2023 17:00:00 - 20/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35210116
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ASIR, DORUK, DOĞA, EMİR, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, NAR, VİŞNE, ÇİFTLİK, ÇİLEK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk bölgelerinde 20/12/2023 00:01:00 - 20/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35210119İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BAŞAK, BEREKET, BESTE, BUKLE, ESEN, GAFFAR OKKAN, GÜN, HAYAT, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAĞLIK, SERVİS, TEPE, VATAN, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 20/12/2023 00:01:00 - 20/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211448
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35211219
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 20/12/2023 00:01:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211215
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 714., 718., 721., 724., 725., 726., 729., 730., 731., 732., 734., 735., 737. sk bölgelerinde 20/12/2023 00:01:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211212
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2023 00:01:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35205684
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35213039
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209732
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35211115İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209734
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209731
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35213043
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35213046
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35214605
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35211462
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -KOCATEPE mah sk bölgelerinde 20/12/2023 10:00:00 - 20/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35209723
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HARBİYE sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209722
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35203131
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, KOLÇAK, MİRALAY ŞEFİKBEY, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, TATLI ÇIKIŞ, YENİ KİBAR ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk / ÖMER AVNİ mah BEY ODALARI, BEYTÜLMALCI, DÜMEN, EMEKTAR, HACI İZZET PAŞA, MASRAF NAZIRI, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35210021
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, ÇİFTEVAV sk / ÖMER AVNİ mah BALÇIK, BEYTÜLMALCI, BEŞİRAĞA ÇIKMAZI, DÜMEN, EBE HANIM, EMEKTAR, HACI HANIM, HACI İZZET PAŞA, MOLLA BAYIRI, MUHTAR LEYLA ILDIR, RIZA BEY, SARAY ARKASI, SULAK ÇEŞME, TAŞLI ÇIKIŞ, YARASA, ÇİFTEVAV, İMAM KERİM ÇIKMAZI, İNEBOLU, İNEBOLU ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/12/2023 14:00:00 - 20/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35211698
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASLIHAN, ASİLLER, ATMACA 2, AYDEDE, AYDINALP, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, DR. MİTHAT MARTI, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, HAVUZ, HAVUZALTI, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35206081
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 796., 799., 800., 801., 837., AKSEKİ, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35211454
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 20/12/2023 13:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35211573
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.AY IŞIĞI, 1.NEŞE, 1.SEDİR, 1.SELVİ, 2.KARTAL, 2.KAVAK, 2.SARMAŞIK, 2.SÖĞÜT, 3.GÜRGEN, 3.MEŞE, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, BAĞLARBAŞI, DOLUNAY, HİLAL, ORMAN, PELİT, SALKIM, TÜRKMEN, YEŞİM, YİĞİT, ÇAM, ÇAMLIK sk bölgelerinde 20/12/2023 01:00:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35211225İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 20/12/2023 09:30:00 - 20/12/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35211271
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, YEŞİLTULUMBA, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209775
İSTANBUL FATİH ilce -AYVANSARAY mah sk bölgelerinde 20/12/2023 10:00:00 - 20/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211419
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, DARÜLELHAN, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, KALENDER MEDRESESİ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, KALENDER MEKTEBİ sk / SÜLEYMANİYE mah KİRAZLI MESCİT sk bölgelerinde 20/12/2023 10:00:00 - 20/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35211273İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 20/12/2023 12:00:00 - 20/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35210026
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk bölgelerinde 20/12/2023 00:05:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35210018İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 20/12/2023 00:05:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209872
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35213045
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 20/12/2023 00:00:00 - 20/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211348
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AHUDUDU ÇIKMAZI, BADEM, GOLDEN, HARDAL, KIZILCIK, MİSKET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35211485
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008. sk bölgelerinde 20/12/2023 01:00:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35200185İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35211565
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 20/12/2023 01:00:00 - 20/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35209592
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 20/12/2023 10:00:00 - 20/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35214643
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35214626İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35214636İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk / GÖKALP mah 247., 249., 253., 255., 31/6., 31/7., 36., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/10., 39/2., 39/3., 39/7., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., 51/4., HASAN SEVİM, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / SEYİTNİZAM mah G/5. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 41/1., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 42/3., 44., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.