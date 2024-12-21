İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi
Giriş: 21.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:43
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçelerinde yaşayanlar vatandaşlar tarafından hissedildi.
DERİNLİĞİ 13.8 KİLOMETRE
Kandilli Rasathanesi 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 13.8 kimoletre olarak açıkladı.
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