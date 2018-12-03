İstanbul'un göbeğindeki olay önceki gece meydana geldi. Harbiye Mahallesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde iki gece kulübünün bulunduğu noktada iki grup arasında eğlence çıkışı yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın edindiği bilgilere göre, kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri, yaralı kişi ile olay nedeniyle fenalık geçiren bir kadını, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ayağından yaralanan vatandaşın tedavisi devam ediyor.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Silahla ateş açan zanlı emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

VATANDAŞ SIK SIK YAŞANAN SİLAHLI KAVGALARDAN ŞİKAYETÇİ

Çevre sakinleri son dönemde cadde üzerindeki gece kulüpleri önünde sık sık yaşanan kavga ve silahların ateşlendiği olaylardan şikayetçi.

Emniyet yetkilileri yaşanan son silahlı kavga ve çatışmalardan sonra emniyet tedbirlerinin artırılacağını ifade etti.

ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKEN OLAYLAR

Şişli ve Beşiktaş'taki gece kulüplerinde özellikle dikkat çeken silahlı çatışmalardan bazıları şöyle; Palalı Sabri olarak bilenen Sabri Çelebi’nin Beşiktaş Ortaköy’deki gece kulübüne 2017’de silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan, gece kulübünde şarkıcı Berkay’ı yumruklayarak burnunu kırdı.

Gece kulüplerini mesken edinen ‘Molla Fatih’ lakaplı Fatih K. ile ‘Ketçap ‘ lakaplı Ferdi K. arasında yaşanan silahı saldırıda geçtiğimiz yıl bir kişi öldürüldü

Mayıs 2015’de Beşiktaş’ta gece kulübüne girmek isteyen E.K.,görevlilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu İsveçli turist Maggie Badgo öldü.

-Nişantaşı’ndaki lüks gece kulübüne 2015 ve 2016’da iki kez silahlı çatışma yaşandı. İlk olayda çıkan çatışmada 2 kişi öldürüldü. İkinci çıkan olayda ise 4 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıya uğrayan gece kulüplerinden biri de Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Ümit Karan’ın sahibi olduğu kulüptü. Beşiktaş Maçka’da bulunan mekana silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda iki kişi yaralandı.

-En çok konuşulanlardan bir olayda Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Töre’nin gece kulübünde silahlı çatışmaya hedef olmasıydı. Yan masada oturan bir kişi tarafından Töre’nin oturduğu masaya peş peşe ateş edilmişti.Töre sırtından hafif şekilde yaralanmıştı.

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