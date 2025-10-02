Habertürk
        Haberler Gündem Çevre İstanbul'un su kaynağı kuruma noktasında | Son dakika haberleri

        İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuruma noktasına geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:16
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'deki Kazandere Barajı'nın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

        Nisanda 97.41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1.98'e geriledi.

        Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

        Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

        Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor" dedi.

