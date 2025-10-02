Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor" dedi.