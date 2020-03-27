İstanbul Üniversitesi, 900'ü aşkın ders kitabını dijital ortamda öğrencilere açtı

AA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Yükseköğretim Kurumları (YÖK) Dersleri Projesi kapsamında İÜ AUZEF'in bünyesinde yer alan 47 programdaki 900'ü aşkın ders kitabını Türkiye'deki tüm öğrencilerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Yükseköğretim Kurumu, 2020 yılı hedefleri arasında yer alan "YÖK Dersleri Projesi" kapsamında, üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içeriklerini "Yükseköğretim Kurumları Dersleri" adı verilen web ara yüzünde 23 Mart itibarıyla üniversite öğrencilerinin erişimine sundu.

Öğrenciler, platformun ana sayfasında sol tarafta yer alan ana menülerde "Fakülte/MYO/Lisans Tamamlama/Ortak Dersler/Dijital Eğitim Dersleri" ana başlıklarına giriş yapıp, ilgili programlardan birini seçerek o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişebiliyor.

İlk aşamada bu platformda, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin dijital ders içerikleri yer alıyor. YÖK Dersleri Platformu'nun, kısa süre içerisinde diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem "program ve ders sayısı" hem de "dijital içerik çeşitliliği" açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

- "Açık bilim ve açık erişim" vizyonu açısından önemli ve yerinde bir hamle"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, YÖK Dersleri Projesi'ni ve bu proje kapsamında öğrencilere açtıkları dijital ders içeriklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Projenin, YÖK'ün sahip olduğu dijital dönüşüm çerçevesindeki "Açık bilim ve açık erişim" vizyonu açısından oldukça önemli ve yerinde bir hamle olduğunu belirten Şahin, İstanbul, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinin Açıköğretim Fakülteleri bünyesindeki ders kitaplarının bir platform altında toplanmasıyla başlayan bu projenin, ilerleyen dönemlerde diğer üniversitelerin de yapacağı katkıyla çok daha güçlü, dinamik ve zengin bir hal alacağını söyledi.

Bu projenin amacının, tüm bölümlerde okuyan öğrencilere kusursuz bir tecrübe yaşatmak olmadığını dile getiren Şahin, "Zaten tüm bölümlerde okuyanları kapsayacak bir eğitim portalının oluşturulması çok da mümkün değil. Bununla birlikte ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında yoğunlaştığı bilinen bu eğitim içeriklerinin takibinin, okunmasının ve analizlerinin yapılmasının sosyo-kültürel anlamda yararlanıcılarına zenginlik katacağı aşikar." değerlendirmesini yaptı.

- Örgün öğretimin yüzde 85'ine eğitim materyali sağlandı

Prof. Dr. Şahin, İÜ AUZEF'in öğrencilerin hizmetine sunduğu dijital derslere ilişkin, "YÖK Dersleri Projesi kapsamında İÜ AUZEF, bünyesinde yer alan 47 programdaki 900'ü aşkın ders kitabını ülkemizdeki tüm öğrencilerin hizmetine sunmuş durumda. Büyük çoğunluğu İstanbul Üniversitesi'nin kendi alanlarında donanımlı, yetkin ve uzman öğretim üyeleri tarafından yazılmış olan bu kitapların akademik camiaya ve öğrencilere büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim." diye konuştu.

Türkiye'deki tüm üniversitelerin 23 Mart itibarıyla ellerindeki mevcut kabiliyetler çerçevesinde uzaktan eğitime geçtiğini, dün de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın bahar yarıyılında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını açıkladığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"İstanbul Üniversitesi, önemli bir uzaktan eğitim tecrübesine sahip olduğundan dolayı bu sürece çok hızlı bir şekilde uyum sağladı ve normal zamanda dijital ve uzaktan eğitim içeriğinin oluşturulmasının çok daha zor olduğu tıp, diş hekimliği, eczacılık ve fen alanları da dahil olmak üzere tüm birimlerini aktif bir şekilde koordine ederek yüksek bir eğitim içerik oranına ulaştı. Bugün itibarıyla tüm örgün öğretimin yaklaşık yüzde 85'ine eğitim materyali üretilmiş bu durumda. Bu yüksek oran, İstanbul Üniversitesi’nin geleneklerine bağlı olduğu kadar yeniliklere de çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

- "İlk defa okutulacak derslerin içeriklerinin oluşturulmasına devam edeceğiz"

Uzaktan eğitimin işleyen mantığı içerisinde eğitim içeriklerinin sürekli geliştirilmesinin, olmazsa olmazların en başında geldiğine işaret eden Şahin, bir eğitim içeriğinin çok farklı şekillerde öğrencilere ulaştırılmasının mümkün olduğunu, burada öğrenme faaliyetinin ve kazanılması gereken yetkinliklerin öğrencilere en doğru yöntemlerle verilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Levent Şahin, "İÜ AUZEF, bir yandan halihazırdaki ders içeriklerinin zenginleştirilmesine, öte yandan da yeni açılacak olan programlarda ilk defa okutulacak derslerin içeriklerinin oluşturulmasına hız kesmeden devam ederek bu alanda öncü kurumlardan biri olma özelliğini koruyacaktır." dedi.

Üniversitelerin uzaktan eğitim imkanlarıyla karşılık veremeyeceği bazı uygulama ya da uygulamaya yönelik teknik dersleri bulunduğunu kaydeden Şahin, bu durumdan en fazla etkilenecek fakülteleri "tıp", "diş hekimliği", "eczacılık", "mimarlık" ve "fen" olarak sıraladı. Şahin, lisansüstü düzeyde sağlık ve fen bilimleri enstitülerinin, yüksekokul düzeyinde ise yapısal özelliğinden ötürü Devlet Konservatuvarı'nın bir takım uygulamaları uzaktan eğitim yöntemiyle yerine getiremeyeceğini anlattı.

- "Sahip olduğunuz potansiyeli katma değere dönüştürün"

Şu anda lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin büyük çoğunluğu 2000 sonrası doğumluları ifade eden Z kuşağı içerisinde yer aldığını aktaran Şahin, "postmodern dönemin kahramanları" olan Z kuşağı bireylerinin en önemli iki özelliğinden birinin özgürlüklerine düşkün olmaları, diğerinin ise bilişim teknolojilerine bağımlı yaşamaları olduğunu ifade etti.

Dijital materyalleri takip etmede, uygulamalarını işlevsel hale getirmede ve bilişsel öğrenme kapasitesini artırmada en yetkin gruptan bahsettiğini dile getiren Şahin, öğrencilere, "Sahip oldukları bu potansiyeli yüksek bir odaklanma ve motivasyon ile katma değere dönüştürmeleri." çağrısında bulundu.

Tüm programlardaki öğrencileri uzaktan eğitim sistemi içerisine alarak fırsat eşitliği yaratacaklarının altını çizen Şahin, özellikle internet erişiminde sorun yaşayabilecek öğrenciler için henüz üniversite bünyesinde alınmış net bir karar olmamakla birlikte neler yapabileceği konusundaki fikir alışverişinin devam ettiğini sözlerine ekledi.