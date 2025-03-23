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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Valiliği duyurdu: İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB seçim tarihi belli oldu mu?

        İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB seçim tarihi belli oldu mu?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları ardından, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri yeni başkan vekillerini belirlemek üzere toplanıyor. Peki, İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:53
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        İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçimi için tarihi duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bir araya gelecek. Bu gelişmenin ardından, "İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB seçim tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...

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        VALİLİK DUYURDU: TARİH BELLİ OLDU!

        İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle;

        5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

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        - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

        - ⁠Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.

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