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        Haberler Magazin İstanbul Valisi Davut Gül, hastanede Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında bilgi aldı - Magazin haberleri

        İstanbul Valisi Davut Gül, hastanede Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında bilgi aldı

        İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:35
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        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre; İnanır, entübe edilerek tedbir amaçlı uyutuldu.

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        İstanbul Valisi Davut Gül, Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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        İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili olarak; Valimiz Davut Gül, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan bilgi aldı. Vali Gül, Sayın İnanır’ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

        Yeşilçamın usta oyuncusunun sağlık durumunun hala stabil olduğu biliniyor

        Fotoğraflar: X

        #Davut Gül
        #kadir inanır
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