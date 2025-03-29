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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valisi Gül'den şehitlik ziyareti | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Davut Gül'ün Edirnekapı Şehitliği ziyareti

        İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret ettiği Edirnekapı Şehitliği'nde dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:14
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        İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret ettiği Edirnekapı Şehitliği'nde dua etti.

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        Vali Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile beraber Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

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        Polis şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İl Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

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        Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, daha sonra kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

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        Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mezarlık ziyaretinin millet için bir gelenek olduğunu belirtti.

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        Millet olarak şehitlerin yakınları olduğunu ifade eden Gül, "Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da, şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

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        Gül, başta şehit aileleri olmak üzere, gazilerin, basın mensuplarının ve bütün milletin bayramını tebrik etti.

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        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Davut Gül
        #Edirnekapı Şehitliği
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