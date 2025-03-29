Millet olarak şehitlerin yakınları olduğunu ifade eden Gül, "Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da, şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz." diye konuştu.