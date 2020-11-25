İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı:

AA

Vali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğu gibi, şiddetin her türlüsüne de karşı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, mesajında, "Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimiz. İstanbul'umuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız büyük çaba gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nın üç yıldır uygulandığını hatırlatan Vali Yerlikaya, bu kapsamda 112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezleri ile Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nın 7/24 hizmet verdiğinin altını çizdi. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) akıllı telefon uygulamasının da faaliyette olduğuna değinen Yerlikaya, bu uygulama üzerinden kadınlar, cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunduğunda, sistemin anında devreye girdiğini ifade etti.

Jandarma ve Polis teşkilatlarında kurulan Aile İçi Şiddet, Kadın ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele bürolarında kadın amir ve kadın personelin görev yaptığına değinen Vali Yerlikaya, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"İstanbul'da bu yıl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden 2 bin 902, kadın konukevlerimizden 2 bin 689 kadın destek aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan 33 bin 101 aile içi şiddet olayı, bu yıl yüzde 12 azalarak 29 bin 111 olmuştur. Şiddet mağduru kadınlar için 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Aile içi şiddet olaylarında geçen yıl maalesef 47, bu yıl da 38 kadın hayatını kaybetti. Kıymetli hemşehrilerim, medeniyetimiz, yaratılmışların en kıymetlisi olan insana, şiddeti asla kabul etmez Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesiyle hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması."