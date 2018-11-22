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İstanbul ve Bursa'da zabıta memur alımı yapılacak! Zabıta memur alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

İstanbul'da Çekmeköy, Bağcılar ve Arnavutköy Belediyelerinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyelerinde toplamda 145 zabıta memur alımı yapılacak. Belediyeler resmi sitelerinde başvuru şartlarına ve alım tarihlerine yönelik duyurular yayınladı. İşte, Zabıta memur alımlarına dair tüm detaylar...

22.11.2018 - 13:04 | Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'da Bağcılar, Çekmeköy, Arnavutköy belediyeleri bünyelerinde çalışmak üzere toplamda 145 zabıta memur alımı yapılacak. Belediyelerde zabıta memur alımına yönelik başvuru kriterleri, mülakat tarihleri ve kadro sayılarına yönelik duyurular yapıldı. İşte, Zabıta memur alımlarına dair tüm detaylar...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMUR ALIMI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla toplamda 50 zabıta memuru alınacaktır.

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BAĞCILAR BELEDİYESİ ZABITA MEMUR ALIMI

Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla toplamda 40 zabıta memuru alınacaktır.

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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ZABITA MEMUR ALIMI 

Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla toplamda 15 zabıta memuru alınacaktır.

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ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla toplamda 40 zabıta memuru alınacaktır.

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