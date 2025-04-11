İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır sürdürülen çalışmalar çerçevesinde İstanbul'un Başakşehir, Esenler ilçelerinde 2 imalathane, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal'da uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik toplam 12 adres ve 4 araca operasyon düzenlendi.

1 TON SENTETİK BONZAİ HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar neticesinde 7 milyon 150 bin adet sentetik ecza lyrica/galaraka maddesi, 1 milyon adet boş sentetik ecza kapsülü, 2 ton 680 kilo sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde ve 10 kilogram uyuşturucu ile uyarıcı AM2201 MADDESİ (yaklaşık 1 ton sentetik kannabinoid/bonzai yapımında kullanılan hammadde) ele geçirildi.

11 TUTUKLAMA, 5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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