Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Bahçelievler'de durdurulan bir otomobil içerisinde 51 tüp kobra zehri bulundu. Otomobilde bulunan Fehim S., Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç. gözaltına alındı. İstanbul polisi, operasyonu genişleterek devam ettirdi. Fehim S.'nin Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki evinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Zanlılardan birinin Bolu'daki adresinde yapılan aramada ise 561 tüp kobra zehri daha ele geçirildi.



KOBRA ZEHRİ NEDİR?

Kobra zehrinin büyük bir bölümü protein ve polipeptitlerden oluşmaktadır. Kobra zehri, yılanın gözlerinin arkasında yer alan tükürük bezlerinde üretilir. Yılan, avını ısırdığında 8-10 mm civarında olan dişleri ile ısırdığı yara kısmından zehrini içeriye enjekte eder.



KOBRA ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehri, küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek etkiye sahip. Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.