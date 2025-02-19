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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da baraj doluluk oranı kaç oldu? 19 Şubat Çarşamba İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı

        İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu? 19 Şubat Çarşamba İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı

        İstanbul baraj doluluk oranları 19 Şubat Çarşamba günü itibarıyla belli oldu. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre ise soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenirken İstanbul'da ise 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Barajlardaki doluluk seviyesini yağıştan olumlu anlamda etkilemesi bekleniyor. İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son durum su seviyesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:30
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        İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı en son yüzde 62,63 oranına yükselmişti. 19 Şubat Çarşamba gününe yağışla başlayan megakentliler güncel baraj doluluk oranını sorguluyor. Peki bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        19 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 19 Şubat Çarşamba günü için yüzde 67,86 olarak ölçüldü.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Sazlıdere Barajı 50,99

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        Istrancalar Barajı 100

        Darlık Barajı 63,18

        Elmalı Barajı 94,21

        Ömerli Barajı 72,19

        Terkos Barajı 68,91

        Alibey Barajı 53,69

        Büyükçekmece Barajı 63,91

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