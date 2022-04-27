'İstanbul’da Bir Dans Sabahı' AKM'de

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cumartesi sabahları her yaştan klasik müzik tutkunlarını ağırlayan ve yoğun ilgi gören Kahve Konserleri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde yer alan sanatçılardan oluşan mini toplulukları, farklı tema ve repertuvarlarla dinleyicilerle buluşturuyor. 2021 Aralık’tan bu yana 17 kez düzenlenen kahve konserlerinin 18’incisi 7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek ve seriye bu sezon için kısa bir ara verilecek.