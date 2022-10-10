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İstanbul’da 10 Ekim Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı! BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

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  • İstanbul’da elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman yapılacak,saat kaçta gelecek, ne kadar sürecek?

    AYEDAŞ VE BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin aramalar planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hız kazandı. 10 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un ilçelerinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman yapılacak,saat kaçta gelecek, ne kadar sürecek?

    ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

    BEDAŞ’ın duyurusuna göre 10 Ekim pazartesi İstanbul’un Avrupa yakası ilçelerinde farklı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman yapılacak,saat kaçta gelecek, ne kadar sürecek?

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Anadolu Yakası kesinti ve arıza ile işleri hakkında bilgi almak için AYEDAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

     

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