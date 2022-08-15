İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor.

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." denildi.