İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
BEYKOZ'DA OKULA SU BASTI
Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu. Beykoz'da yollar göle döndü. Soğuksu Meydanı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuksu İlkokulu'nu su bastı. Çevredekiler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.
MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI
Eminönü'nü de şiddetli yağışlar vurdu. Tarihi Mısır Çarşısı'na çıkan yollarda su baskınları oluştu.
AKOM'DAN YENİ UYARI
AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." denildi.
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