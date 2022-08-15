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İstanbulda sağanak etkili oldu

İstanbul'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olurken uyarılar da peş peşe geliyor. İstanbul'da birçok noktada yağmur nedeniyle araçlar mahsur kalırken, Mısır Çarşısı'nı da su bastı. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

İstanbulda sağanak etkili oldu
HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

BEYKOZ'DA OKULA SU BASTI

Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu. Beykoz'da yollar göle döndü. Soğuksu Meydanı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuksu İlkokulu'nu su bastı. Çevredekiler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.

MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

Eminönü'nü de şiddetli yağışlar vurdu. Tarihi Mısır Çarşısı'na çıkan yollarda su baskınları oluştu.

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." denildi.

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