İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün boyu süren uyarılarının ardından aralıklarla görülen Anadolu ve Avrupa yakasında görülen yağış, akşam saatlerinde yer yer sağanağa dönüştü. Taksim, Yenibosna ve İstanbul’un Trakya kesiminde yer alan Beylikdüzü’nün yanı sıra Kağıthane’de de yağış etkisini gösterdi.

İŞ ÇIKIŞINDA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çok sayıda kişi otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde kısa sürede su birikintileri oluştu. Kaldırımlarda ve alt geçitlerde biriken sular nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti. Sürücüler ise suyla kaplanan yollarda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

TRAFİKTE AKSAMA VE GECİKMELER YAŞANDI

Kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, bazı otobüs ve minibüs hatlarında gecikmeler yaşandı. Taksim, Mecidiyeköy, Yenibosna, Beylikdüzü ve Kağıthane başta olmak üzere ana arterlerde su birikintileri nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar görüldü. Yetkililer, ani bastıran sağanaklara karşı sürücülerin hızlarını düşürmesini, yayaların ise su birikintilerine dikkat etmesini istiyor. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.