İstanbul'da suya yüze 15 zam! İşte 2023 zamlı su tarifesi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Genel Kurulu, 2024 yılı bütçe görüşmeleri Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda, İSKİ su bedeli tarife teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmeler, "İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte İstanbul'da suya zam mı geldi sorusunun yanıtı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Genel Kurul toplantılarında, İstanbul'da kullanılan suyun satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmeler, "İstanbul’da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
İSTANBUL’DA SUYA ZAM MI GELDİ?
İBB Meclis kararından çıkan sonuç gereğince İstanbul'da suya zam yapıldığı belirtildi.
İSTANBUL’DA SUYA ZAM NE KADAR ZAM GELDİ?
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi.
TÜFE ORANINA GÖRE GÜNCELLEME İSTENDİ
Söz konusu teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.
Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.
Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.
Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi de reddedildi.
Revize edilen haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.