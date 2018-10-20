İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. İstanbullu Gelin'in son sahnesinde Esma'dan Galip'e gelen evlenme teklifi herkesi şaşırttı. İşte İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanına dair detaylar 58. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 59. YENİ BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümünden ipuçları elde etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 58. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin'e Faruk ve Fikret yüzleşmesi damga vuracak!

Faruk ve Fikret yüzleşmesi Faruk’un duygusal gel git yaşamasına neden olur. Dilara, bebeğini Adem’den gizlediği için kendisiyle mücadele ederken boşanma günü gelmiştir.

Süreyya herkese destek olmak için mücadelededir ancak Faruk’un getirdiği bilginin ağırlığı her şeyi sıfırlar. Faruk ve Süreyya kendi aralarında duyarlı düşünerek durumu sindirmeye çalışırken, İpek kendi yöntemiyle soru işaretlerini ortadan kaldırmak ister. İpek’in hamlesi taşları yerinden oynatacaktır.

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