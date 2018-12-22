İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. İstanbullu Gelin'de Esma ile Garip'in ayrılığı büyük yankı uyandırdı. Ancak Nurgül ile Süreyya buna izin vermedi ve Gerçeği Garip ile paylaştılar. Ardından keyifli dakikalar yaşanırken, Faruk ağzından kaçırdığı bir gerçekle Süreyya'nın eline büyük bir koz verdi.İstanbullu Gelin 67.s on bölüm özeti ve 68. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 68. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

İSTANBULLU GELİN 67. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler.

Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler.

Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar.

Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur.

Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

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